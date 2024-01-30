聯合報社論／從長榮罷工案看台灣虛擲的疫情三年時光

長榮航空機師醞釀春節罷工，經行政院介入協調，最後以「加薪」換取停罷收場，但旅客和旅遊業者已嚇出一身冷汗。這次罷工主要原因，是長榮近兩年增聘高薪外籍機師多過本國機師，引發本國機師不滿。長榮是因在疫情期間流失不少機師，解封後，只好找外籍機師來填補人力缺口。其實不只航空公司，從桃園機場、觀光署到旅遊、民宿業都沒有為解封做好準備，表現得措手不及。背後更深層的原因，則是政府解封政策漫無章法，成為企業因應變局的最大絆腳石。

航空業是疫情海嘯第一排，華航因擁有不少貨機機隊，除支撐了疫情期間的大半收益，也有助減緩人力衝擊。但以客運為主的長榮，只能被迫縮編機組員；前年十月國境解封後，因本土機師養成不及，愈發仰賴外援。根據民航局資料，近兩年，長榮外籍機師增加人數為五十七人，本國籍機師增加僅四十人，前者增幅為後者的六倍之多。加上本土機師不滿外籍機師待遇更高，因此發起罷工；正值春節假期，許多旅客唯恐受到波及無法成行，所幸最後一刻解決。

長榮遲緩的應變，也反映了台灣航空界和旅遊界的共同問題。疫情三年機場成空城，許多國家都趁此大興土木整建航廈及新建跑道，尤其加快設備智慧化、無接觸式服務的腳步。以香港赤鱲角機場為例，就將「無接觸式技術」更廣泛地運用於旅客設施，推出全新的自助登機閘口、引入升降機無接觸式按鈕面板等，除降低病毒接觸傳播機會，也使旅客登機流程更加便捷。

反觀桃機的軟硬體，卻未利用疫情期間更新，甚至許多自動辨識通關系統都因機器老舊故障，讓旅客進出飽受折磨，機場服務也飽受批評。不少機場餐廳、免稅商店在疫情期間縮短營業時間，迄今尚未完全恢復；在廉航復航後，不少搭乘紅眼班機的旅客常常只能枵腹，抱怨連連。

不只機場內，機場聯外客運迄今也未完全恢復疫前服務水準。就連民眾自駕前往搭機，不少當時關閉的周邊停車場已挪做他用，部分則仍緊閉大門，都讓機場聯外交通益發不便。這些都是兩三年前即可預先設想、盤點，但交通部及機場公司顯然都未放在心上。解封已一年多，還缺漏不斷，也難怪桃機的國際排名四年間會從十三名掉到八十二名，因為政府根本不在意。

解封後，兩岸觀光交流仍停擺，加上日籍旅客流失，蔡政府將重心放在新南向，卻面臨泰語、越南語導遊不足的問題。蔡政府新南向政策喊了快八年，但觀光署對於觀光人才培育，既無增加稀少語系考證名額，也未提前輔導在台為數眾多的新住民人才投入導遊市場，不少新住民因卡在中文測驗能力而被拒於門外。這些問題，觀光業早已不斷反映，觀光署卻直到國境開放滿一年才著手規畫。這種「走一步算一步」的消極心態，說要打造觀光大國，根本只是自嗨。不少旅遊業者也一樣，解封後面臨人力大量短缺，只能邊招募邊開張，根本沒做好準備。

歸根究柢，蔡政府防疫政策的躊躇不前，是造成解封亂象的主因。蔡政府關上國門時何等迅速，但解封卻從二○二二年暑假一直拖到十月。反觀新加坡，在九成接種率及一二○萬的累積確診兩大數據的支撐下，二○二二年四月就宣布全面解封；總理李顯龍更在前一年十月就向人民預告政府解封標準。這種有節奏、有策略的做法，讓各行各業都可提前因應，迅速恢復常軌。

疫情三年，台灣進步了什麼？只能說，可惜了！