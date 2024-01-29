聯合報黑白集／台電先學說實話

台電高喊虧損希望漲電價，但對內部狀況卻不老實說，還任意瞎掰。台電說，去年共售電二三三○億度，較前年「微幅」減少一・六％。但且慢！前年台電售電二七九四億度，其實是減少十六％，台電卻偷偷挪移小數點，向民眾隱瞞了十倍的真相。

亂報的數字還不止如此。去年工業用電計售出一三○六億度，較前年的一五六八億度年減十六・七％，這真實反映了台灣工業生產「連十九黑」的慘狀。但台電不提前年的數字，只說減少三・七％；掐頭去尾，馬上幫蔡政府省下好多顏面。包括說住宅用電「小幅成長」，其實是減少廿二億度電，報喜不報憂到這種地步。

只能說，現在的台電得了人格分裂症。高階主管拚命粉飾太平，表現出政府決策一切英明太平之狀，因此數字能掰就掰，能騙就騙。基層人員則被困在矛盾的決策間勞碌奔忙，希望能搶救自己的公司，但錯誤的決策豈是徒勞的執行所能挽救？

去年媒體就發現，由於製造業接單及生產衰退，台灣工業用電量年減六％。也因此，在酷熱的七月，大家都開著冷氣，我們的電竟然夠用。有人形容，這是「衰退救供電」，好不諷刺！我國工業生產連續十九個月衰退，蔡政府裝作若無其事；但台電對工業用電量遮遮掩掩，立刻露馬腳。

台電要漲電價，得先學說實話！