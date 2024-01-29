經濟日報社論／調整退休制度 提升社會勞動力

臺大醫院今年起全院實施退休醫師可留任延聘制度，每年遴選有意願的五位資深醫師擔任「特聘醫師」，三年一聘，維持全薪，最長可延至75歲。臺大醫院希望藉助此一制度，傳承醫學實務經驗，照顧特殊疾病病患，並協助年輕醫師加速成長。

隨著人類壽命延長，健康狀況改善，半個世紀前制定的65歲強迫退休制，早已不符合現今社會真實現象，路上65歲退休健康老人比比皆是，惟囿於此一制度，不僅不能繼續貢獻其經驗腦力與勞力，而且成為勞健保制度龐大負擔。我們認為，此一不符時宜的制度實在有必要重新檢討，賦予退休制度適當彈性，提高社會整體勞動力。

此一議題約可分為三種類型分析：

軍人和中小學教師，是最早就業，也是最早符合服務滿25年即可退休之族群，許多教師在55歲申請退休，中低階士官兵甚至在45歲便可選擇退伍。這些社會中/壯年人群，於退休後乾領退休俸祿，結朋引伴出遊爬山喝茶，雖屬生活愜意，但徒然浪費其尚可貢獻社會之勞動力與工作經驗。當然，這些是他們為社會服務屆滿後應得待遇，屬於不可剝奪之權利。但政府是否應該因應社會勞動力短缺現象，制定適當獎勵措施，鼓勵這些成熟族群，重新投入職場，貢獻社會？

第二類是藍領勞工與農民，這些社會基層而且終年辛苦的族群，許多家境並不富裕，年屆65歲後，尚需養家糊口。以目前勞保領取2.5萬月退，在大都會城市，或家中有弱勢尊長子女，恐很難自給自足。

第三類是專業技術與管理人才，這些腦力與經驗菁英，是台灣社會與經濟成長最主要的貢獻來源，許多專業白領，年屆65歲後正值經驗豐富時段，強迫其退休，無異放棄企業與社會寶貴資產，殊屬可惜。君不見：張忠謀年逾90，尚能代表台灣出席亞太經合會議，台積電即將退休的劉德音董事長，亦年逾70，尚且精神奕奕，頭腦清晰。許多年長之文化、影視、藝術、創作傑出工作者，更是國之重寶。

或許有人擔心：65歲以上年長者若不退休，將剝奪年輕族群工作權與機會，其實這是多慮。根據生物與人類學家研究得知，人類之所以文明進化快速，大異於其他生物，關鍵在於人類可有效傳承上一代的經驗與智慧，這種傳承可以形諸文字書籍影音，但更重要的是現場實作之互動與指導，如此，新一代便可以站在前輩的肩膀上繼續增進，這個經驗傳承現象在科學研發、精敏製造、服務品質提升、工藝文化創作等領域，尤為明顯。

如果台灣經濟成長，單僅依賴約五成人口的年輕力壯族群打拚，我們的總體勞動力，可以與近億人口的越南、2.7億的印尼，甚至14億人口的印度競爭嗎？做為一個小型經濟體，台灣的國際競爭力，需要的是群體智慧與經驗有效累積。

面對人工智慧（AI）將取代眾多固定型工作機會之挑戰，新一代年輕人更需要擁有無法立即被AI取代的職場技巧與實務經驗。未來，AI與人類分工勢在必行，人類在職場所能繼續存在的價值，應該就在不斷地創新與開創。試想：「青銀共治，無縫傳承」何嘗不是未來人類面對人工智慧挑戰，繼續擁有不可被取代價值的唯一方式？

當然，每個人的健康狀況、生活壓力、人生追求目標並不相同，我們並不建議政府直接取消65歲退休制度，或大幅延長強迫退休年限，而是應該修訂相關勞動法規，在雇主與員工達成共識之前提下，鼓勵仍具備貢獻能力的健康年長者延長其工作年限，而在其延長工作年限期間，企業及勞動相關法定仍然給予相同之保障。以正面心態看待健康銀髮族活躍職場，應該是現今台灣社會應有之共識。