聯合報黑白集／愈台獨，愈中國

賴清德政治登頂後，才發現峰頂上荊棘遍布。選後第一個早晨，最親的拜登老爹送他一句：美國不支持台獨；第二個早晨，諾魯宣布斷交；一個禮拜後，小馬可仕變臉，冰冷宣告台灣就是中國的一省。

今天就是吐瓦魯大選，按先前傳聞，新政府將決定是否轉向中國？但天要下雨娘要嫁人，就算賴清德操碎了心，也未必擋得了人家琵琶別抱。如果吐瓦魯也走人，那就是第四個驚嚇，而賴清德恐將創下金氏世界紀錄：總統當選還未滿月，就跑了兩個邦交國。

可能真有些害怕，賴清德破天荒還未上任就給馬紹爾打電話，免得它成了下一張骨牌！猶記七年前南太尋親之旅，蔡英文走訪索羅門、馬紹爾跟吐瓦魯。索羅門早已揮手自茲去，這次若有三長兩短，三個親戚全滅，加上諾魯，以後南太都沒法走親了。

王毅看清賴清德的拗脾氣，一把老骨頭風塵僕僕先飛埃及談「開羅宣言」，再從西非到拉美，一路布下「一中」的天羅地網，每個都說台灣屬於中國。這是要告訴賴：愈台獨，就愈中國；愈掙扎，緊箍咒愈緊。

賴清德沒想通，台獨黨綱是上世紀九○年代產物，那時台灣ＧＤＰ可抵半個中國；如今台灣只剩零頭，台獨跟海市蜃樓已沒兩樣。千萬別等到邦交剩個位數、貿易連年逆差，才猛然想起：模糊的「九二共識」，還真香！