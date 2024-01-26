聯合報社論／蔡總統看到嗎？台灣民主因你執政而頓挫！

備受爭議的三立大股東違規入股中嘉數位案，和鏡電視違背承諾製播政論節目案，ＮＣＣ拖了數月終於作成決議，結果高高舉起、輕輕放下，對綠媒大放其水。三立違背「反媒體壟斷」精神入主系統業者中嘉，最後是中嘉挨罰一千多萬元，綠媒三立則毫髮無傷。鏡電視案也一樣，ＮＣＣ僅記鏡電視「警告」一次，要求限期改正；但節目早已播出，要改正什麼？

ＮＣＣ主委陳耀祥最近成為新科立委砲轟對象，陳耀祥自知無以為繼，聲稱他七月借調期滿就要返回台北大學任教，不再續任。誰料，他臨別前，仍就三立及鏡電視等社會矚目案件作出扭曲而偏頗的裁決，與他先前濫權開罰中天新聞台的惡形惡狀大異其趣。可見，ＮＣＣ空有獨立機構之名，卻公然護送及壯大親綠媒體，並任意打壓反對媒體，把政府公權力的威信濫用到極致。

人們在這裡看到的，不只是陳耀祥一個人的跳樑演出，還看到一個獨立機構的墮落腐敗，更看到主政者的恣意操控人事，為了黨私利益以收編或閹割方式奇巧改變媒體生態。令人厭憎的是，蔡政府藉ＮＣＣ之手剝奪的言論自由，卻是民進黨在野時口口聲聲籲求的民主基本精神。當年民進黨極力要求「黨政軍退出媒體」，如今在蔡英文手裡，卻是黨政收編媒體，甚至親手扶植親綠媒體。放眼看去，八成電視新聞台都高掛綠旗，蔡英文當居首功吧？

能把國家的ＮＣＣ變成「民進黨的ＮＣＣ」，領銜演出的雖是陳耀祥，但若沒有蔡英文和蘇貞昌幕後的編導及選角眼光，這部片子不會如此成功。就像三年的防疫大戲，若非牙醫出身的衛福部長陳時中作足鴨霸架勢，即無法將對「小明」的歧視和高端的禮讚詮釋得那麼到位。又像台灣戰戰兢兢的農業，由於陳吉仲撒出的漫天補貼和嗆辣的隔岸叫囂，才能創造聲光燦爛而虛實難辨的農業大戲。但農民被消音的連年休耕之苦，巴西進口蛋中演繹的政商勾結傳奇，要向誰追討公道？

新科立委除砲轟ＮＣＣ，這兩天藍白兩黨立委都提出了力推「不在籍投票」之議，在野意見不謀而合，可能成為新會期「藍白合作」的首案。說穿了，不在籍投票之所以遲遲無法實施，最大的阻力就是民進黨。主要是，執政黨擔心大陸台商、台幹、台胞的投票可能受到中共影響或干預，包括上述族群可能對綠營缺乏好感，因而遲遲不願推動。這次大選，許多外媒來台觀選，對台灣老派的投票方式感到訝異；但他們可能不知道，台灣至今拒絕實施不在籍投票，才更是石器時代的過時思維。

投票是人民的基本權利，也是最直接的政治參與。當網路及電子通訊如此發達，人們工作的地點越來越廣，而台灣仍要求每個公民回戶籍地投票，不僅不近人情，而且侵害了人民的參政權。若要防止選票遭到冒領盜投，政府可以參考其他國家做法，汲取各種有效的防弊措施，而不是一味在那裡防堵。尤其，只為防堵中國大陸一地的問題，卻讓所有旅外或在異地工作者都得忍受不便，或乾脆放棄投票，無論如何絕不符合民主進步的精神。

ＮＣＣ不斷作出匪夷所思的偏頗決策，不在籍投票之遲遲無法推動，都是蔡政府八年民主頓挫的縮影，整體更龐大的影像則令人不敢想像。陳耀祥原只是一名大學教授，卻因為政治的安排坐上超乎他承擔能力的職位，濫用公權力一步步毀掉政府法制及公信，這不禁令人想起漢娜鄂蘭那句「邪惡之平庸」的警語。而我們在蔡政府任內喪失的，何止自由、民主和公正？