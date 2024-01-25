聯合報社論／外銷訂單年減十六％，賴清德還在謝票嗎？

總統當選人賴清德正展開環島謝票活動，一方面改組民進黨中央黨部人事。在出席民進黨新科立委共識營時，他勉勵新人多讀書、少應酬，稱自己十二年立委任內不曾應酬。距正式上任還有四個月，賴清德神色輕鬆愉悅；但藍白兩黨在立法院已磨刀霍霍，蔡英文的爛攤、在野黨的挑戰即將排山倒海而來。賴清德若不及早準備，俟新政府接班，恐被殺得措手不及。

最近，經貿陣線陸續傳來一些訊息，都相當不樂觀，也極富挑戰性。包括電價上漲壓力極大，長榮航空機師和台鐵工會醞釀罷工，工廠和企業缺工，都反映了陳年未能改善的產業結構，包袱越來越大。其中最令人沮喪的，則是經濟部發布的去年十二月外銷訂單衰退十六％、而工業生產出現連「十九黑」的消息，表現遠比市場預期低迷。蔡政府原本聲稱今年景氣就會回春，但以現有表現看，下半年能否復甦都成問題。

眾所皆知，外銷接單和工業生產統計都是「領先指標」，比起財政稅收或海關進出口統計等，更能提前反映景氣的興衰。根據經濟部接連兩天公布的數字，外銷訂單方面，去年全年訂單年減十五．九％，較前年衰減逾千億美元，衰退金額是史上最高，衰減幅度也是史上最深。工業生產方面，去年全年年減十二％，不僅是連兩年衰退，也是史上首次出現雙位數跌幅。工業生產已連續十九個月衰退，且六大製造業都呈現負數，電子零組件業和機械設備均年減逾十七％，可謂一片哀鴻。

台灣這兩年出口、接單和工業生產受挫，有國際因素作祟，也有國內政治及產業結構性因素使然。國際因素方面，由於美中的對峙及科技制裁，導致全球化的貿易體系遭到破壞，自由貿易斷鏈。此外，不少國家的經濟並未在疫後如願復甦，加上俄烏戰爭和以巴戰爭之擴散效應，有些重要航路遭到阻斷，各國及區域性貿易形態徹底改變，難以再返。尤其，台灣未能加入RCEP組織，產品的競爭力便受制於關稅劣勢，難以與同儕國家抗衡。

國內因素方面，則是蔡政府抗中政策之影響，使台灣不少輸陸農工產品遭到關稅或貿易禁令報復，加上中國大陸本身經濟表現欠佳，台灣的出口受到深重牽累。根據財政部的統計，去年全年台灣出口為四三二四億美元，年減九．八％；貿易順差雖達八○五．六億美元，但其中對陸港的貿易順差即八○五・五億美元。亦即，扣除對陸港的順差，台灣的順差幾乎是零。如果兩岸關係及貿易繼續惡化，今年過後，台灣極可能淪為貿易逆差國。

我們之所以羅列這麼多經貿產業數字，主要就在提醒賴清德：當台灣的經濟好景被蔡英文用光之後，接下來大家要面對的，就是緊縮、低迷、缺電缺工、高學歷低就業的時代。蔡政府的浮華大內宣，已耗盡人民的信任；整個年輕世代，都投向反對陣營。未來賴清德的施政要如何維繫社會信任，必然是一件艱苦的挑戰，他必須及早未雨綢繆。

我們相信，賴清德確如他所說的那麼認真、不應酬。然而，經濟及產業的發展，恐怕是其個人弱項；在他競選的過程中，人們甚少聽他發表過相關政見。因此，對於台灣即將來臨的傳產困境及經濟挑戰，乃至中共可能祭出的制裁及威嚇，他都必須及早關注並擬妥對策。畢竟，身為總統候選人和身為總統的責任是完全不同的，前者只要能說善道即可，後者則必須以具體政策解決人民的困境。在謝票的路上，賴清德不妨想想台灣經濟的未來。