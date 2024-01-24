經濟日報社論／期待新政府落實金融改革政見

金融發展雖非此次總統大選的競選主題，卻是台灣經濟活動的重要組成。觀諸三位總統候選人的競選政見，我們發現只有賴清德提到「鼓勵金融創新，兼顧金融監理與發展」。賴清德就任後，社會似可期待新政府的金融監理將有別於以往。但「新金融政策」的內涵與落實方式，則仍有討論空間。

金融產業曾是台灣經濟發展策略的重要一環。今天台北101大樓就是當年政府為推動亞太營運中心的金融中心地標；可惜過去30餘年，經歷亞洲金融風暴、社會意識形態對立，再加上政府保守作為，使得我們喪失金融發展先機。演變至今台灣竟成為國際「科技界巨擘」與「金融界侏儒」的畸形產業結構。

自從新銀行及金控公司成立後，台灣金融業發展具有以下三大特徵：一是整體金融業產值占GDP的比重每況愈下；去年累計至第3季為6.6%，僅是半導體產業的一半。二是金融機構的放款與投資要遠高於市場證券發行額，故是以「中介」為主體的金融環境。三是政府與家族為金控公司的控制主體；政府或民間大股東干預公司治理的情況嚴重。

「七年之病得求三年之艾」，台灣金融產業要脫胎換骨將是未來賴清德政府的巨大挑戰。畢竟，我們早已失去地緣經濟的優勢。而若根據目前監理模式，政府想改造金融產業，僅能就現實環境持之以恆地逐步推動，至於結果則要多年後方能評估成效。這樣的觀察是否意味我們對台灣金融發展就不再抱持期望了嗎？答案其實不然。

世界正處於以網路為基礎的智能化工業革命時代，金融業自然不能置身事外，而這正是台灣金融產業的改革契機。

FinTech興起重塑金融業的經營模式，但台灣金融科技進展的步調卻明顯較慢。這應與市場集體壟斷、缺乏有效刺激、機構法制僵化，以及政府保守心態有關。金管會過去近乎「同溫層」的管理，使金融創新失去「顛覆」動力，而純網銀與開放銀行業務發展遲滯就是明證。

「找出問題，才能解決問題」，可以從政府管理金融創新的癥結開始探討。首先，目前《金融科技發展與創新實驗條例》的實施成效不彰；許多FinTech商業模式並未藉此導入金融業。其次，金管會以「指導原則」管理金融創新業務，卻不能有效解決消費金融爭端。第三，層出不窮的金融創新產品未被彈性納入《證券交易法》管理，故有必要對「有價證券」重新定義。

我們因此建議政府針對非金融機構且從事金融創新的新興事業，採取低強度管理，其中若涉及市場交易的商品則宜採用「有價證券」規範。無論如何，兩者監理的底線皆為消費者權益保障。至於立委關切金融科技對金融產業的影響，建議可由金管會轄下各業務單位與金融研訓院、證基會、保發中心及各產業公會分工合作評估。

賴清德總統當選人既已提出「鼓勵金融創新，平衡金融監理」的政見，未來新政府就應推動友善金融創新的監理環境。

新的金融監理模式不僅要為FinTech建立「得來速」通道，更要以改善產業與治理結構為目標。新政府可以「另闢蹊徑」來推動新金融監理模式；成立「行為及金融消費者保護局」，監理金融創新業務與機構，而最終則是建構「機構審慎監理」與「行為及金融消費者保護監理」分立的監理雙軌制。

政府過去採用「築高牆」的機構監理，固然維持了金融機構短期經營的穩健性，保護既有業者的利益，其代價卻是阻滯金融業對經濟發展貢獻，最後形成家族治理反而不利金融監理。值此國際金融產業面臨典範轉移之際，我們期盼未來的賴政府落實金融改革政見；讓新創業者不僅提供好的金融商品，更要創造多元金融服務，促進產業發展，最後能改善家族壟斷金融的公司治理缺憾。