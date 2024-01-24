聯合報黑白集／看黃仁勳跳扭秧歌

輝達執行長黃仁勳訪台，皮衣酷男再度炒熱股市和夜市。但國際媒體關注的卻是黃仁勳上周密訪中國大陸，探究輝達如何繞過白宮禁令，力保中國市場。在外流的短片中，AI教父身穿東北大花背心，手轉紅帕，與大陸員工在年會上跳扭秧歌。

美國不斷擴大晶片輸中禁令，不少跨國公司都縮減在陸業務；而輝達則積極尋求對策，並增募員工，因應美中科技競賽核心的艱鉅考驗。中國市場占輝達全球營收四成七，黃仁勳不只須與拜登政府斡旋，還要迎戰華為即將追平「中國特供版」晶片的挑戰。

因疫情及科技戰，黃仁勳暌違四年才登陸，行前已獲准有條件晶片銷陸。他趁春節前應景卸下皮衣人設，改穿東北大花犒勞大陸員工，被盛讚「老黃接地氣」；而行程低調保密，沒讓白宮失面子。AI教父細膩精算，他說，要在與政府關係和中國客戶間找到適當平衡不容易，「是需要時間的重大過程」。

黃仁勳吃豬腳穿東北大花，展現良好平衡能力。他被吹捧成「台灣之光」，殊不知，還得在大陸跳扭秧歌才能持續高光。台灣人除關心輝達概念股，也要想想：為何輝達不像蔡政府大內宣所說「遠離中國市場」？

寧夏夜市辦「科目三」舞蹈賽，挨轟被「舞統」；不妨將老黃扭秧歌的照片掛在現場，共襄盛舉還可擊退認知作戰。