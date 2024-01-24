聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／看黃仁勳跳扭秧歌

聯合報／ 聯合報黑白集

輝達執行長黃仁勳訪台，皮衣酷男再度炒熱股市和夜市。但國際媒體關注的卻是黃仁勳上周密訪中國大陸，探究輝達如何繞過白宮禁令，力保中國市場。在外流的短片中，AI教父身穿東北大花背心，手轉紅帕，與大陸員工在年會上跳扭秧歌。

美國不斷擴大晶片輸中禁令，不少跨國公司都縮減在陸業務；而輝達則積極尋求對策，並增募員工，因應美中科技競賽核心的艱鉅考驗。中國市場占輝達全球營收四成七，黃仁勳不只須與拜登政府斡旋，還要迎戰華為即將追平「中國特供版」晶片的挑戰。

因疫情及科技戰，黃仁勳暌違四年才登陸，行前已獲准有條件晶片銷陸。他趁春節前應景卸下皮衣人設，改穿東北大花犒勞大陸員工，被盛讚「老黃接地氣」；而行程低調保密，沒讓白宮失面子。AI教父細膩精算，他說，要在與政府關係和中國客戶間找到適當平衡不容易，「是需要時間的重大過程」。

黃仁勳吃豬腳穿東北大花，展現良好平衡能力。他被吹捧成「台灣之光」，殊不知，還得在大陸跳扭秧歌才能持續高光。台灣人除關心輝達概念股，也要想想：為何輝達不像蔡政府大內宣所說「遠離中國市場」？

寧夏夜市辦「科目三」舞蹈賽，挨轟被「舞統」；不妨將老黃扭秧歌的照片掛在現場，共襄盛舉還可擊退認知作戰。

社論

延伸閱讀

赴陸出席輝達年會！黃仁勳抽獎竟抽出「華為」 1句話反應全場沸騰歡呼

奇鋐、雙鴻搭上AI 業績旺

黃仁勳的3個職涯建議：愛你所做、專注當下、接受磨難

輝達股價狂飆！黃仁勳個人淨值躍增至440億美元 增額力壓股神

相關新聞

聯合報社論／綠電財團賺飽，現在要民眾幫台電埋單

大選剛過，台電即以虧損累累為由，放出調漲電價的風聲。經濟部和行政院已展開作業，可能在四月實施，由蔡政府幫賴清德在上任前把...

聯合報黑白集／看黃仁勳跳扭秧歌

輝達執行長黃仁勳訪台，皮衣酷男再度炒熱股市和夜市。但國際媒體關注的卻是黃仁勳上周密訪中國大陸，探究輝達如何繞過白宮禁令，...

經濟日報社論／全球選舉年 重塑政經秩序

全國性大選將翻新一國最高領導班子，對內對外政策隨之而變，許多國家同一時候舉行大選，其所產生的連鎖效應更大，好比是在一個海...

聯合報社論／白營的少數未必關鍵，藍營的多數則很脆弱

國會「三黨不過半」的形勢，最近出現詭譎的變化。民眾黨第一時間拋出「國會改革四訴求」，要求藍綠表態是否支持，一副要當政治槓...

聯合報黑白集／沒人投票給漲電價

選舉剛結束，台電就捎來壞消息：因去年嚴重虧損近二千億元，歷年累計近四千億元，今年電價很可能會調漲。經濟部把責任推給「國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。