聯合報社論／綠電財團賺飽，現在要民眾幫台電埋單

大選剛過，台電即以虧損累累為由，放出調漲電價的風聲。經濟部和行政院已展開作業，可能在四月實施，由蔡政府幫賴清德在上任前把爛攤清一回。表面上看，國營事業台電嚴重虧損，理當調整電價，以求財務收支平衡。但是，如果人們進一步了解台電虧損的背後，是一堆綠電財團都從中賺飽，要民眾掏錢埋單，恐怕誰都不願意。

台電近年發生嚴重虧損，有三大原因：其一，在國際能源價格高漲時，高價購買大量天然氣來發電；這是蔡總統能源轉型政策的誤判，關掉便宜而乾淨的核電廠而改發昂貴火力。其二，以不平等合約高價向風電和光電業者買電，卻必須低價轉售民眾，台電要吸收其間巨大價差，而許多獲利財團都是民進黨的「綠友友」。其三，電價調整原訂有客觀計算公式，但蔡政府為了掩飾政策錯誤，不時棄公式於不顧，民生用電即曾遭「連十一凍」干擾。現在趁蔡英文即將下台，便放手讓電價漲。

上述三項原因，每一項都極可議。第一，不顧台灣缺乏自產能源，而把大量電力寄託在價格高昂又造成空汙的天然氣，只為了推動民進黨的「非核家園」，既偏執又不現實。第二，風光綠電的發展固然必要，但蔡政府在缺乏經驗下力推，就寫下了許多不平等條約，幾乎是在圖利廠商的情況下，迫使台電向他們高價買電。第三，電價本來可以依公式循序調整，蔡政府卻利用政治干預製造假象；等到終於擋不住壓力，一鬆手就如洪水般襲來，必須大漲。

蔡英文當初推動「非核家園」能源轉型政策時，曾誇口「十年不漲電價，也不會缺電」。結果，不僅連年發生大小缺電事故，去年四月電價調漲，平均漲幅即高達十一％。今年更離譜，四月預計上漲幅度高達廿五％，這在通貨膨脹已然蠢動的情況下，勢必更推波助瀾，加劇萬物追漲。賴清德一上任，就要承受排山倒海的民怨，他未來四年會好過嗎？

民眾必須了解的是，以往台灣的電力供需關係相對單純：國營事業的台電自己發電，自己輸電配電，直接供應給人民使用；因此，成本和價格之間的關係相對清楚。但這八年來，經過蔡政府以一部殘缺《電業法》的改造，表面上實施「電業自由化」，民間業者可以自組公司自行發電；但是他們開發出來的電力，卻以極不合理的高價賣給台電，台電再用低價供應給下游業者或民眾。換言之，台電的鉅額虧損，其實是在成全上游民間綠能財團的保證獲利。如果知道這點，一般民眾會心甘情願幫財團埋單嗎？

舉例而言，根據經濟部日前公布的再生能源躉購費率，陸域風電每度七・四一元，離岸風電則為四・五元，為平均電價的兩三倍。尤其，經濟部主導的離岸風電第三階段區塊開發已出現○元的競標價，但台電卻仍用數倍的價格在購買風電。至於太陽能電力的躉售價格，則在四到五・八元之間，也是高的驚人。政府逼台電用高價格向民間電力公司購電，又要求台電以低價供應給人民，被剝兩層皮的台電，怎麼會不虧損。

更可議的是，這些所謂的民間電力公司，就是諸如「雲豹」之類的綠營派系人士在直間接經營，打著「綠能」的名號吃銅吃鐵，不斷繁衍增生。民眾黨在選前的揭弊記者會，更直指號稱「綠能國家隊」的聯合再生公司，董事和獨董都是綠營「自家人」，光靠著政府授權的光電案場土地轉租，即獲利二・六億元。這些私相授受的劣跡斑斑，要民眾掏錢支付高電價，誰會甘願？