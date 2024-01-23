經濟日報社論／全球選舉年 重塑政經秩序

全國性大選將翻新一國最高領導班子，對內對外政策隨之而變，許多國家同一時候舉行大選，其所產生的連鎖效應更大，好比是在一個海灣同時投下幾個巨石，所激起的漣漪相激相盪，從而捲起波濤，衝擊政經秩序。

今年是世界選舉年，至少48個國家舉行大選，從年初到年底，排滿各國選舉議程。根據《經濟學人》估算，全部的選舉將涉及全球過半人口（41.7億），當中約有20億人能投票，創近30年的全球選舉高峰期。

《彭博》則從經濟角度估算，指出占全球GDP（國內生產毛額）產值42%的國家將選出新領導人；其中不乏對地緣政治影響甚巨的國家，如美國、印度、英國、日本、俄羅斯。台灣剛完成的大選，也引起全球矚目，因為選舉結果牽動地緣政治態勢，影響巨大。

選舉過程將展現民主溫度，本世紀以來全球民主倒退明顯，許多國家走回專制老路，民主政治徒有形式，缺乏實質內涵。從民主與專制對抗的世界格局來看，這個趨勢是民主陣營整體實力的削弱；從領導型態而言，這是強人政治興起的表徵；從地緣政治而言，這將激化國際衝突。今年全球選舉熱潮帶來的影響，不僅不會為現狀的延續添加黏膠，反將助長專權強勢領導人的威勢，進而在國際間注入更多的摩擦與衝突因子，使得世局變得更加動盪不安。

台灣的大選開啟全球選舉序幕。選舉結果，執政黨繼續執政，新領導人也誓言維持現狀，但後續的發展可能恰恰相反。新總統賴清德堅持兩岸兩國的現狀詮釋，希望予以鞏固；對岸認為這是意圖改變一個中國原則的意圖，必須嚴厲制止，因而施加經貿與軍事力量已屬必然。兩岸關係益趨緊張，經貿與投資關係橫生障礙，美國與中國之間的太平洋兩岸關係隨而趨於嚴峻。加上美國11月總統與參眾兩院大選，在反中氣息瀰漫的背景下展開，反中的言論與行動必然層層加碼。

印尼、印度兩大亞洲大國的選舉將牽動世局變化。印尼總統佐科威第一任期成就輝煌，經濟發展速度超快，已成區域經濟強權；但權力使人腐化，他的家族與親信利用裙帶關係逐利的情況日益明顯。佐科威在下月選舉中可望連任成功，印尼的經濟實力有望繼續成長，但貪腐令人憂心。印度近年經濟成長速度可觀，加上美中關係緊張溢出的紅利，經濟前景看好。但是，印度的宗教關係緊張，民主也已走樣。穆迪5月間連任在望，印度經濟強勢崛起的態勢有增無減，但內部紛擾將加劇，其與巴基斯坦及中國的政經關係將益趨緊張。俄羅斯大選，普亭確定連任，他挾對烏戰爭趨於優勢的聲威，將對歐洲安全構成威脅，但俄羅斯所承受的經濟制裁壓力可能趨於緩和。

2024年最受世界關注的大選就是年底登場的美國總統選舉，強勢回歸的川普在共和黨首場初選中獲得壓倒性勝利，黨內無人可及，後勢看好，除非多起官司築起高牆阻攔，否則他的提名路徑乃至當選大道都將暢通無阻。年邁的拜登總統聲望下墜，殊難擋住川普重回白宮。

川普捲土重來將為美國政壇掀起另一波民主危機，他執政後更將在全球投下一顆巨石，造成洶湧波濤，國際政經秩序必然發生巨變。貿易保護主義頓然上升，美國與盟邦衝突的大火燃起，進行中的俄烏戰爭與以哈衝突將發生質變。美中關係也將火上加油，進入不可控局面。日本、英國年底的國會選舉極可能變天，後續的政策變動影響難以預期。

近年來世局動盪加劇，各國接二連三的選舉注入更多不確定因素。台灣應關注兩岸關係變動帶來的政經衝擊，也應密切關注各國選舉結果造成的翻動效應，知所預先籌謀，方為上策。