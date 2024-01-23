聯合報黑白集／沒人投票給漲電價

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台電因去年嚴重虧損近二千億元，歷年累計近四千億元，今年電價很可能調漲。本報資料照片
台電因去年嚴重虧損近二千億元，歷年累計近四千億元，今年電價很可能調漲。本報資料照片

選舉剛結束，台電就捎來壞消息：因去年嚴重虧損近二千億元，歷年累計近四千億元，今年電價很可能會調漲。經濟部把責任推給「國際能源高漲」，但台電的慘況，蔡總統埋下的「人禍」恐才是主因。

這筆帳其實不難算。核電是成本最低的發電方式，平均每賣一度電，可賺一・六元。蔡政府力推的天然氣及風電光電，台電外購價卻是「賣一度，賠一到四元」。非核家園政策下，核電一座一座關掉，火力和綠電驟升；一來一往，台電不虧損才怪。

為了補破網，蔡政府對台電只好增資再增資，補貼再補貼，掩蓋能源轉型政策的失當。政府美其名是「幫人民吸收成本、平抑物價」，但一撐過選舉，馬上就要全民埋單。蔡英文推綠能多年，風光兩電躉售費率始終居高不下；台電的血被吸乾，只肥了綠能業者，現在卻要來剝人民的皮。

蔡英文能源政策的「豐功偉績」，就是讓核能失去平抑價格、穩定基載的作用，而綠電占比跳票、火力發電大增，減碳一事無成。無數「綠色企業」大發其財，台電則在錯誤政策下瀕臨破產。

賴清德在當選後稱，台灣不缺電，但「節電比開發新能源重要」。說白話，就是「不缺電，是人民用電太多」。沒有人投票給漲電價，蔡政府的錯誤政策，賴清德若用漲電價解決，他將迎來第一波民怨。

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