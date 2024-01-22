聯合報黑白集／別把新北市民當韭菜

大選剛結束，新的政治狼煙又燃起。最熱鬧的是新北市，幾個陣線同時發動攻勢。因不滿侯友宜「落跑」，已有團體在臉書發起罷侯，也有人在街頭連署罷免。下屆新北市長也提前開打，藍綠陣營已有洪孟楷、劉和然、蘇巧慧等人被點名；民眾黨的黃國昌，也宣布加入戰局。

前年底，侯友宜以一一五萬票連任新北市長，大勝對手林佳龍的六十九萬票。但這次大選，他在新北僅得八十六萬票，輸賴清德八萬多票，也只贏柯文哲廿二萬票。很顯然，不少市民不滿他位子還沒坐熱就落跑；他必須在剩下的任期加倍努力，贏回市民的心。

「罷侯」行動表面上是民間團體發動，事實上，和當年高雄「罷韓」有相同脈絡可循，幕後應是綠營勢力推動。但新北選民屬性多元，和深綠的高雄市畢竟不同，因此高雄罷韓成功的經驗在新北未必能複製。這從臉書和街頭連署的情況，即一目了然。

無論如何，侯友宜輸掉大選，連自己耕耘十二年的本命區都動搖，很可能影響他未來的交棒。這點，他毫無樂觀的本錢。尤其，加上黃國昌投入市長戰局，這盤棋勢必更為複雜。

四百萬人口的新北成為兵家必爭之地，是勢所必然。但政治人物在此操兵練將，勿忘以人民為念，不要一味殺戮攻伐、挑撥仇恨。市民不是韭菜，不會任你們割取。