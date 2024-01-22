聯合報社論／教部龜縮不敢作教師後盾，校安最大盲點

選前發生的國中割頸致死案，暴露了教師對輔導管教的無力，也引起家長對校園安全的焦慮，甚至引發廢死議題的選舉攻防，但很快就淹沒在選舉喧囂裡。選後教團宣布退出教育部所組的輔導管教討論小組，以及少年警察隊將成立專責小隊防堵黑幫染指校園，又把割頸案未竟的討論拉回公眾眼前。但警察與教團的一進一出，卻諷刺地反映了教育部對輔導管教與校安問題的盲點。

校園割頸案發生後，教育部組成工作小組，討論修訂教師輔導與管教學生辦法。但全國教師會參加幾次會議後，即因小組只著重討論如何搜查違禁品的程序操作，卻未解決家長責任與資源配套等輔導管教與校園安全的核心問題，而宣布退出。教育部雖然臨時改變議程，但修改的內容仍被質疑難以執行。事實上，校園發生割頸案，三番兩次剝奪教師輔導管教工具的教育部和民進黨立委范雲，成為眾矢之的，現在不過是為校園安全網補破網，教育部卻只想著頭痛醫頭，並把責任都推給學校和教師，難怪教團不願背書。

割頸案的涉嫌加害者是曾經進出少輔院的曝險少年，涉嫌教唆者事後又在網路高調嗆聲「我未成年法律會保護我」，不但引發社會對少年犯罪問題的關注，也引爆《少年事件處理法》成為少年犯罪保護傘的爭議；外界更質疑，過度的保護反而讓曝險少年有恃無恐，幫派也紛紛吸收少年犯罪，甚至將黑手伸進校園，讓校園安全問題更形惡化，犯罪年齡也不斷降低。這次警政署通令全國各地少年隊一個月內成立掃黑小隊，就是要統合幫派吸收少年或侵入校園情資，介接教育局處，預防少年犯罪，並掃蕩幫派。

近年來台灣少年人口急遽減少，少年犯罪率卻持續攀升；涉入詐欺、妨害秩序和毒品或迷幻物品的少年迅速增加，其中多數是被詐團和幫派吸收的。警察介入搶救這些沉淪迷途的少年，當然有助於維護校園安全。但第一線教師擔心，桃園一位教官配合警方辦案緝毒，卻被教育部認定未保護學生而遭處分；基層刑警則質疑，學校基於校譽及保護學生，不願提供情資，掃黑行動受限。教師與警察角色不同，功能有別。但相對於教育部斤斤計較管教程序、急廢教師武功，難道警察介入校園更能表現學生的自主與人權？

此外，在「行政輔導先行，以司法為後盾」原則下，要求結合福利、教育、心理、醫療等相關資源，進行輔導，協助曝險少年不離生活常軌。司法院為少年調查事件新收件數下滑而得意，其實是司法縮手；但如果縣市首長不重視少年問題，少輔會功能不彰，少年問題就可能在教育、社政及警政系統之間推來推去。尤其曝險少年在短暫收容後就回歸校園，由資訊不明、人力不夠、資源不足的老師承擔責任與風險；教育部卻龜縮不敢作為教師們的後盾，更不敢要求家長共同負起管教責任。

基層教師的沮喪與憤怒，正在蔓延。多少教師在不能罵、不敢管、動輒被投訴、甚至被學生粗言穢語或暴力相待的校園裡，澆息教育熱情。割頸案發生，教育部長潘文忠要求注意學生違禁品的管理，許多老師想到搜查書包卻被究責的那位教官；現在教育部終於要放寬搜查書包規定，但問題不只在搜查書包的程序，更在教師的管教工具與輔導資源，甚至家長的管教義務。警察要進入校園，許多老師也想起那位配合警察辦案緝毒卻被記過的老師；尤其在校園和警局之間，那些說好的福利、心理、醫療等相關資源呢？