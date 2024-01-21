聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／傅崐萁憑什麼？

聯合報／ 黑白集
立法院龍頭之戰釀國民黨內風暴？傳有意角逐的國民黨立委傅崐萁在臉書發5點聲明，說明立院未來改革方向，強調不要淪為口舌之爭、政治操作，與其互相指責，不如立即啟動國會改革，回應全民期待。圖／取自傅崐萁臉書
立法院龍頭之戰釀國民黨內風暴？傳有意角逐的國民黨立委傅崐萁在臉書發5點聲明，說明立院未來改革方向，強調不要淪為口舌之爭、政治操作，與其互相指責，不如立即啟動國會改革，回應全民期待。圖／取自傅崐萁臉書

國民黨成為國會最大黨，韓國瑜聯手江啟臣爭取立法院正副院長，但不排除副院長部分與民眾黨合作。這是國民黨面對藍白合期待可進可退的一手好棋，江啟臣的表現既有承擔的勇氣，也有退讓的大度。但國會藍白合八字還沒一撇，傅崐萁先來亂了。問題是，傅崐萁憑什麼？

國會三黨不過半，不論藍白合或三黨自推人選，國民黨都很有機會爭取立院龍頭。民眾黨提出國會改革條件，藍綠還沒回應，但如果傅崐萁出來攪局，以其形象爭議，國民黨好意思去和白營談國會改革？而即使自推人選，副院長這一票，恐怕也有很多人投不下去。新國會龍頭之爭，還要重蹈總統選戰覆轍嗎？

傅崐萁和江啟臣都有豐富的政治資歷，兩人的差別就在世代和形象的差異。除了江更擁年輕優勢外，傅的政治風格很可能成為「新喬王」，最糟的是他所涉官司，恰與人民痛惡的權錢交易相關，幾個重大炒股案都是傅崐萁的形象致命傷。

國民黨總統敗選，但仍爭得國會最大黨，主因就是立委提了許多形象派。國民黨能否攻下國會龍頭，甚至雙取正副議長，除攸關監督賴政府力道外，也影響三黨版圖消長，更將決定能否洗脫以往權錢負面形象及散沙爛泥黨性。韓國瑜已表明與江雙進雙出，朱立倫應拿出態度，不能和稀泥。而傅崐萁就別來亂了。

社論

延伸閱讀

影／國民黨立院龍頭「韓江配」有變數？江啟臣出席感恩茶會這樣說

【重磅快評】立院龍頭戰是江啟臣爭霸台中的障礙嗎？

傅崐萁質疑選務院務難顧 江啟臣：現在國會的事情最重要

稱與韓國瑜默契佳 傅崐萁：江啟臣如何兼顧選中市長

相關新聞

聯合報黑白集／傅崐萁憑什麼？

國民黨成為國會最大黨，韓國瑜聯手江啟臣爭取立法院正副院長，但不排除副院長部分與民眾黨合作。這是國民黨面對藍白合期待可進可...

聯合報社論／政府對高端處處放水，難道另有高層指示？

衛福部公布高端疫苗合約，引發諸多質疑，除內容處處放水，價格條件也顯不合理。衛福部長薛瑞元和次長王必勝則態度傲慢，發言荒謬...

聯合報黑白集／阿北趕快度過否定期

在台中為民眾黨打出好成績的蔡壁如，回台北探視柯文哲。她說，柯文哲還處於「悲傷情緒五階段」的「否定期」，覺得自己明明「坐二...

經濟日報社論／2023年全球一連串翻轉的省思

剛過去的2023年，全球受到關注的，從俄烏戰爭、以巴衝突、紅海航行風險，再到美國政黨互鬥、聯準會降息動向之外，其實還有一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。