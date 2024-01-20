聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／阿北趕快度過否定期
在台中為民眾黨打出好成績的蔡壁如，回台北探視柯文哲。她說，柯文哲還處於「悲傷情緒五階段」的「否定期」，覺得自己明明「坐二望一」，怎麼票開出來卻是「老三」？
民眾黨遭外界嘲諷拿「假民調」欺騙年輕人，票投出來，「沒穿褲子的」正是柯文哲。但根據蔡壁如的說法，柯文哲是真的相信自己會贏，才會那麼難以接受「柯老三」的事實。苦思五日後，柯文哲終於找到自己的解釋：市話民調比較準，手機民調不準，主要是年輕人投票不如預期。
這就奇怪了！選前，柯文哲嘲笑其他機構的民調數字「不科學」，說市話民調不準，因為年輕人都用手機。如今票開出來，他又把話倒過來說；這樣翻來覆去，到底要不要面對現實和科學？選前他說，年輕人投票率達八成五，他就贏了。事實上，就算八成五廿到卅九歲的年輕人都投他，也才五百萬票，距離當選門檻還遠。何況，看台灣的紀錄，哪來的八成五投票率？
柯文哲最大的問題，是不思考其他成熟年齡層選民的需要，以為光靠一張嘴吹噓，就能號召天下年輕選民來歸。他也不想想，自己傲慢搞垮藍白合，讓民進黨繼續執政，多少選民都在怨他。
選舉過了一星期，阿北還停留在「否定期」，要到何時才能接受敗選的現實？柯文哲趕快克服心理障礙吧！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言