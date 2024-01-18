經濟日報社論／破除盲點 迎向另一個經濟高峰

民進黨候選人賴清德以40％得票率當選台灣總統，520正式上任成為中華民國第16任總統。新總統上任後所面對議題很多，但事有輕重緩急，一般老百姓最關心的，可能不是外交國防、轉型正義，甚至環保能源，而是與自己生活息息相關的民生議題：所得、就業、物價、住房。

巧婦難為無米之炊，民生議題解決之道，追根究柢，只能靠中央及各級地方政府點點滴滴努力，用對的政策發展經濟，增加財政稅收，政府才有本錢擴大公共建設、發展綠能、強化國防、能源轉型、興建社會住宅、解決勞健保行將破產困境，做好老年照護等施政要務。

猶記25年前，「台灣奇蹟」曾經是繼「日本第一」之後，成為世界各國爭相仿效的對象。然而今天，台灣只能倚靠台灣海峽地緣政治穩定與否，受到世界各國的重視。

我們當然不能否定前幾任總統在經濟發展上做出的努力與貢獻，但是從國際經濟論壇（WEF）與瑞士洛桑管理學院發布的報告，台灣在國際間相對競爭力逐年下降，卻也是不爭事實。在此，我們歸納出幾個常見的經濟政策盲點，希望新政府可以記取教訓，避免重蹈覆轍。

首先，若要重新將台灣經濟發展推向另一個高峰，政府與相關智庫應該從內心承認台灣只是小型經濟體，不可罹患與美中日相提並論之大頭症，在發展道路之選擇，應該以瑞士、荷蘭、新加坡、以色列為師。這些國家與台灣相似，欠缺天然資源，卻能發展出國際級的產業與經濟，憑藉的是用對了經濟發展政策。

他山之石可以攻錯，新政府內閣組成之後，首先該做的不僅是內省，更應該外引正確思維。內閣團隊成立後的集訓會議，應該將此列為重要討論議題。

其次，經濟與產業發展政策切忌列入太多的政治與選舉考量，將一切資源分配變成雨露均霑，反而應該遵循80／20法則，集中將主要資源投入強勢產業。試想：政府其實就是國民繳納稅金的操盤者，委託一個代為理財操盤的經紀人，民眾希望的是政府把錢投入在未來會有大回收的產業。

如今國際競爭日趨劇烈，美中歐日印等大國控制市場並主導技術與標準，且相互制衡。面對新的國際經濟競爭型態，政府應該制定有效政策，鼓勵企業以台灣為根基，積極走出去，爭取國際資源：運用國際資金、延攬國際人才、深入國際市場。政府做為產業後盾，不僅需要與各國洽商經濟合作協議，更應考慮以財稅減免方式降低企業國際化初期風險。

投資台灣當然也是為國民創造就業的一個重要手段；但古今中外經濟歷史告訴我們，一個國家經濟發展成敗，根本因素在於對投資者的吸引力，與其對投資地穩定安全的信心，所有內外資企業在台灣是否加碼投資，台灣優秀勤奮人才與完整產業供應鏈，的確是正面誘因，但是兩岸關係穩定與否卻也具有絕對性的影響。

發展經濟必須具備穩定能源及電力。為了維護最後一道防線，在2040年綠電占比超過五成之前，台灣絕對不能放棄核電，任何執政團隊都應該以務實心態讓核一、核二、核三繼續延役，至於環保人士憂心的核電廠燃料池爆滿，及核廢料最終儲存等兩項難題，隨著技術進步，世界先進國家如美國、法國、英國、日本均已有現階段解決方案，絕對可以做為台灣學習模範。

政策取捨經常是兩面刃，有利必有其弊。選擇之道無他：兩利相權取其重，兩害相權取其輕。退一萬步想，如果台灣遭遇中共航運封鎖，現階段主要發電原料液化天然氣無法進口，僅靠水力發電加上核電，已然可以支撐最基本之民生用電，使社會在數月之內不致陷入無電可用之混亂。

新政府千緯萬端，發展經濟成效是施政的根本，方向走對了，很多問題就迎刃而解。（2024開新局 改革再出發 系列完）