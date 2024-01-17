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聯合報黑白集／綠營已無施明德

聯合報／ 聯合報黑白集
民進黨前主席施明德15日在台北病逝，享壽83歲。本報資料照片
民進黨前主席施明德15日在台北病逝，享壽83歲。本報資料照片

「台灣曼德拉」施明德辭世。一○一大樓點燈悼念，引正氣歌「哲人日已遠，典型在夙昔」。執政者和教科書稱他是「對抗國民黨威權統治」代表，卻避談他信仰和解與和平，略過他領導百萬紅衫軍反貪倒扁事蹟。

施明德是個浪漫英雄主義者，一身傲骨，畢生站在掌權者對面。從爭取人權與民主，到反貪倒扁，他也與新黨喝大和解咖啡，倡議聯合政府和內閣制；也主張金馬永久停戰，兩岸用「大一中架構」取代一中，為和平搭橋。反貪、聯合政府及兩岸和平等倡議，迄今仍是台灣未解之題；綠營則貪腐不斷，根本不在乎人民。

綠營謳歌施明德發動美麗島事件，卻漠視他力陳的反貪與朝野和解。施明德與民進黨漸行漸遠，八年前他在未遂的總統參選之路，提出大一中架構推動台海和平；在民進黨眼裡，這形同「中共同路人」。賴清德稱施明德為民主先行者，其實早已不同路。

施明德辭世那天，陳水扁剛替女兒打贏官司，台灣民主的大諷刺。阿扁說，「先知都是寂寞的」，彷彿嗆施「還是我贏了」。柯文哲也稱要超越藍綠，但他提名陳昭姿進入立院卻是要推動「赦扁」；兩人格局差距宛如天淵。

聰者，料興亡於遺音之絕響。台獨革命家流自己的血推動和解與和平，未曾享受權力。他的謝幕，在濁世還能激起浪花嗎？

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