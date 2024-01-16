聯合報社論／假民調、基本盤俱往矣，誰認真對待年輕世代？

這次選舉的最大弔詭，是三黨各有贏的快慰，但也有輸的慘痛，各黨都能選擇性面對。賴清德保住總統寶座，但選票大失血，民進黨更輸掉國會多數。侯友宜未能完成八年一輪的政黨輪替，令人慨嘆，但國民黨總算贏回國會最大黨。柯文哲豪奪青年選票，卻無法擺脫民調「老三」魔咒，立委僅得八席。接下來，就看各黨如何面對自己的短長，展開檢討。

由於柯文哲的參選，掀起年輕族群的熱情追隨，不僅打亂藍綠的基本盤，也讓台灣的政治版圖重新改寫。如果藍綠兩黨都還只想著自己的基本盤，以為自己還有一堆死忠鐵票，恐怕就脫離現實了。

賴清德這次得票僅四十％，較上屆蔡英文得票流失十七個百分點，有二五九萬張選票倒向民眾黨，只剩死忠鐵綠。侯友宜得票卅三・四九％，比上屆韓國瑜減少約五個百分點，散失的票也流向民眾黨，喊「棄保」再也無法讓人含淚投票。人們厭倦藍綠，絕非虛言，這對藍綠兩黨都是警訊：別再以為鐵票永不生鏽了。以無黨身分參選的于美人，敗選後說了一句：「鐵票會讓政黨生鏽」，如醍醐灌頂！

觀察這次大選政黨票，除了藍綠白三黨，其餘政黨均未能超過五％的門檻，全軍覆滅。包括二○一五年才崛起的時代力量，這回僅得二・五七％的政黨票，短短八年多即告泡沫化。這個脫胎於太陽花學運的年輕政黨，近年為路線問題四分五裂，甘為「小綠」的菁英陸續易裝改效忠「大綠」民進黨。諷刺的是，其最大戰將黃國昌則割袍投入柯文哲旗下，將以不分區立委身分重返國會。

令人跌破眼鏡的還有，這次在時力之後成為「第五大政黨」的，竟是一個名不見經傳的政黨「小歐盟」─「小民參政歐巴桑聯盟」的簡稱，但其得票不過十二萬票。至於曾經叱吒政壇的親民黨、新黨、基進黨、台聯、社民黨等，這回全化為歷史的灰燼。奉李登輝為「精神領袖」的台聯黨，主席劉一德前天請辭，並建議「解散台聯黨」。台灣的政黨滄桑又翻過一頁，還留在原地的，已追不上時代。

時力的快速泡沫化，讓人唏噓。它崛起於太陽花召喚的「青年覺醒」，但蔡英文執政八年的貪腐不公，終究讓年輕世代失望難抑。包括ＥＣＦＡ的邊吃邊罵，社會住宅及居住正義的跳票，青年低薪及貧富差距的痼疾未改，國家機器的濫用與官箴操守的日趨下流，年輕世代的相對剝奪感日益加劇。因此，他們成群結隊改向白營投奔，不少人甚至遠從海外飛回來投下一票。問題是，他們熾烈渴求正義和改變的期待，最後卻仍被「柯老三」的現實當頭澆醒。

歷屆選舉，年輕族群和首投族總是被政黨當成招攬焦點；但天花亂墜的支票開出來，往往不是無疾而終，就是草草了事。各個黨積極盤算自己的政治利益，誰又曾認真思考過下一世代的處境？民進黨選前那一大堆免學費、減房租、降綜所稅的措施，已無法力挽狂瀾；國民黨的兩岸「和平」許諾，則顯得太遙遠。對比之下，柯文哲以虛假民調發出「只差廿萬票就當選」的呼喚，最後留給年輕族群的巨大幻滅，如何填補？

選後政治版圖的丕變，一則是民心的真實呈現，二則是世代更替及社會變遷的自然結果。無法正視現實的政黨，或不想認真經營耕耘，卻以為自己永遠擁有「基本盤」作為後盾者，都將逐漸自我削弱乃至消亡。已成為殭屍的政黨就該解散，有志繼續經營的，請認真想想下一代和台灣未來。（系列三）