經濟日報社論／兩岸關係「維持現狀」是首要挑戰

總統大選落幕，民進黨延續執政。蔡政府八年執政傾美抗中的外交政策，使兩岸關係急凍，壓縮台灣的國際空間。雖然新政府要到5月20日才上任，但必須立即處理攸關台灣發展的兩岸關係，降低衝突的可能性。

在2016年蔡總統就任，就職演說雖主張會依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務。但中國大陸則以「一份沒有完成的答案卷」總結，顯示仍然存有高度疑慮。

兩岸不信任感在蔡政府時期不斷升高，中國大陸在國際上處處圍堵，由2016年迄今共挖走我國九個邦交國，引起台灣反感。雙方政治上已經進入一方有得，另一方必有失的「零和賽局」。而在2019年大陸更指責香港「反送中」與台灣有關；之後每當兩岸政治對抗或衝突升高，大陸幾乎均以軍事演習回應，不見容於國際。另外兩岸溝通管道也已中斷八年，台海更被國際視為可能發生軍事衝突的高風險區。

中國大陸對賴清德的台獨立場強烈質疑，賴也多次指責中國統一台灣的企圖，以及對台灣的經濟脅迫，雙方毫無交集。雖然賴清德在競選期間，多次宣示「維持現狀」是兩岸政策主軸，但大陸對於賴政府更不信任，反制措施可能在賴政府上任前即啟動，兩岸對抗持續升高。

中國大陸也不再接受兩岸「不對稱經貿關係」。在選前以台灣禁止大陸約2,500項產品進口，形成貿易壁壘為理由，取消ECFA 12項石化早收產品關稅優惠。蔡政府束手無策，除了指責對方外，也只能以衝擊不大回應，與石化業者認為影響擴及整個供應鏈的看法，有很大落差。

選前中國大陸又以蔡政府並未採取有效措施，準備研擬進一步擴大取消ECFA關稅減讓。在賴總統就職前，中國大陸很有可能立即行動，更不排除完全終止ECFA，甚至會採取其他更強烈的反制措施。

賴政府需正視在立法院三黨不過半下，台灣民意多數支持兩岸恢復溝通管道的事實。如果新政府仍是如同蔡政府鐵板一塊，不鬆綁對中國大陸進口禁令，不但ECFA不可能解套，兩岸恢復溝通更是遙遙無期。

基於此，賴政府應考慮釋放出善意，評估目前禁止大陸進口項目的適切性，因為在目前禁止項目中，有部分項目台灣幾乎無產製，也不涉及國家安全。若解除此類產品禁令，對台灣不會有影響，卻可舒緩中國大陸以ECFA做為貿易制裁工具的作用。

兩岸申入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的互動，將是兩岸交鋒的另一場域。CPTPP 在去年通過英國入會後，今年將專心處理包括中國、台灣等六國入會案。蔡政府一再宣稱台灣早已準備就緒，而且也認為今年輪值主席國加拿大對台灣友善，有機會通過成立台灣加入的工作小組。

但是蔡政府無視台灣最大挑戰是來自中國大陸。CPTPP由成立工作小組到正式加入，都需要共識決通過。過去在兩岸交惡下，大陸除了堅持台灣不具加入CPTPP資格，也施壓成員國不支持台灣加入，我方也不示弱回應中國大陸條件不符合CPTPP高標準。兩岸多次針鋒相對，停留在互相否定的階段。政府雖然一再宣稱已做好加入準備，卻仍在原地踏步。

在未來兩岸關係如果未改善，雙方交相指責炮火會持續，在區域經濟整合的衝突會加劇，對兩岸申入CPTPP 均無助益。 如果台灣加入CPTPP 仍然沒有突破，其他自由貿易協定（FTA）也很難有進展。

整體而言，賴政府下的兩岸關係更加嚴峻。除了政治外交對抗，大陸對台文攻武嚇不會終止。在經濟方面，大陸會維持對蔡政府的反制政策，不但ECFA無以為繼，還可能以各種名目增加對台經貿限制措施，兩岸經濟可能走向「零和賽局」，如何使兩岸「維持現狀」，是賴政府最大的挑戰。