聯合報黑白集／國際認證的危險人物

全球最大政治風險諮詢機構「歐亞集團」發表年度風險報告，把賴清德和烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並列，說他們是美國「三個危險朋友」。請注意，喊危險的不是中共，也不是國民黨或民眾黨；賴清德令人擔心的台獨傾向，讓他成了「國際認證」的危險人物。

美國到底多麼把賴清德當「朋友」，我們不清楚；但光「危險」二字，就讓人退避三舍。孔子說，好朋友有三種，「友直、友諒、友多聞」，其中顯不包括「友危險」。因此，還沒等他當選，美國就宣布要派出高階代表團來台，目的是「清晰溝通」美國立場。若是侯友宜或柯文哲當選，美代表團應該可放一百個心。

澤倫斯基是引爆俄烏戰爭的關鍵人物，美國為了援助烏克蘭，已投注了一千一百多億美元的軍火和物資，但戰爭還看不到盡頭。內唐亞胡為了轉移內部對他的不滿，對加薩狂轟猛炸，連老弱婦孺都不放過。美國因力挺以色列，而遭到國際譴責。

美國目前應付俄烏和以巴兩個戰場，已經一個頭兩個大，如果賴清德上台又在台海引發爭端，美國必將疲於奔命，台灣人民則是災厄臨頭。也因此，這個「危險朋友」光靠蕭美琴和蔡英文管束還不夠，美方得親自面訓才行。這真的有夠糗，為了賴清德，台灣總統竟要接受美方「管控」。