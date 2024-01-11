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聯合報社論／聯合政府是阻擋民主崩壞的攔砂壩

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民眾黨總統參選人柯文哲表示，聯合政府的組成才能團結台灣。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲表示，聯合政府的組成才能團結台灣。記者黃仲裕／攝影

「聯合政府、團結台灣」是民眾黨總統候選人柯文哲提出的選舉主張，也是藍白合六點協議的共識。儘管藍白合破局，國民黨總統候選人侯友宜最近重申，他簽了六點協議，一定算數，「聯合政府勢在必行」。對此，柯文哲則認為藍營在操作棄保，他不領情。侯友宜強調，他會等到最後一刻。

當初藍白能坐下來談合作，一是有政黨輪替的共同願景，二是有聯合政府的執政期待，這是兩黨都同意的理念。藍白合後來破局，主要卡在「侯柯配」或「柯侯配」缺乏共識，只能各自努力。然而，若因此痛失改變國家命運的契機，當事人和民眾都必須慎思。

聯合政府之所以被視為台灣民主改革的契機，主要是各界評估未來國會政黨席次出現「三黨不過半」的可能性極大，要讓行政、立法權能穩定運作，聯合政府的思考成為必然方向。世界上許多內閣制國家都是聯合政府機制，也因為各政黨間的合作競爭關係，能促使政策的形成與執行須經由協商建立，除可避免一黨獨大濫權，也可確保民主機制能有效施行。因此，藍白兩黨都提出聯合政府主張，倡議政黨合作；連民進黨都打出「民主大聯盟」的口號，希望藉「跨黨派」多數維持國會過半優勢。

三黨不過半在台灣，並不是新的政治現象。過去陳水扁政府面對「朝小野大」局面，「有權無責」的總統制和國會衝突不斷，卻不受任何監督，因而豢養出貪腐總統。馬政府時代雖完全執政，但因總統溫良恭儉讓自我節制，國民黨內行政、立法意見歧異，總統主張常遭否決。太陽花運動能以非憲手段占領國會，則是另一種層次的民主衝突。

到了蔡政府時代，則讓人看到「完全執政」一黨獨大之可怖。蔡總統不顧憲政道德，任命敗選的新北市長候選人蘇貞昌為行政院長，完全不理會民意的評價。從黨產會的東廠事件開始，到卡管案對管中閔的大追殺，民進黨政府為剷除異己，無所不用其極的抹紅抹黑清算鬥爭，連原本理應獨立的監察權、司法權都介入。那種權力的傲慢，與對人權侵害、學術自主的干預，到了匪夷所思的地步。再加上NCC推波助瀾讓電視媒體全面綠化，更限縮輿論多元的空間，執政者濫權作為更肆無忌憚。

這次選舉，蔡政府以「中國介選」為由，讓檢調大肆調查村里長赴陸旅遊，複製四年前「王立強」間諜案紅色氛圍，催化抗中保台牌，甚至鎖定新住民為調查重點。種種侵權與歧視的作為，嚴重違反民主人權基本原則，台灣的民主崩壞到了危險境地。更糟的是，如果碰到「心中無憲法」的元首，如賴清德這樣把憲法當神話、當災難，民主獨裁將愈發無可節制。那將形成什麼樣的國家危機，是人民難以想像的大災難。

目前能阻止「民主倒退嚕」的，只有選票。「政權輪替」是選民讓民進黨知所警惕的最佳手段，即使台灣並非內閣制國家，但總統有權以實際作為任命國會最大黨人士擔任閣揆，並依國會席次比例籌組聯合內閣，建立一個競爭且合作的政黨運作模式。這樣非一黨獨攬的內閣，總統與行政、立法權的運作就有更多協商運作空間，也能防止超級總統濫權的作為，保障社會更多元環境的存在。

從這樣的思維看，聯合政府不必視為選舉的「棄保」操作，而是開啟人民對台灣民主前途的另一種想像。無論未來誰出任總統，都必須履踐守護民主與憲政人權的義務，不能讓台灣民主再崩壞下去。這是我們在這次投票前，必須細思的議題。

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