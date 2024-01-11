經濟日報社論／碳排免費額度 不利減碳達標

環境部近日公布碳費公式，擬根據512家碳排大戶（工廠）2022年碳盤查的登錄資料，對其中碳排超過2.5萬公噸二氧化碳當量的472家，以其登錄碳排量扣除2.5萬公噸後，剩餘的部分再乘以適用費率來計算碳費。環境部的低碳費政策，再加上此免費額度，導致絕大多數廠商無誘因減碳，因而我國難以達成2030年減碳24%的目標。

碳費／稅和碳排放交易體系（ETS）是世界各國常用的兩種減碳工具。政府針對每公噸碳排課徵費用，其收入若屬專款專用稱為碳費，而若屬統籌統支則稱為碳稅；至於ETS是指政府設置碳排放上限與進行交易的系統。政府通常會設置一個隨時間遞減的碳排總額上限，而被管制的企業可免費或通過拍賣獲得碳排配額。一家企業若實際碳排低於配額，則可以在ETS以「碳價」出售其碳排許可，給另一家實際碳排超過配額的企業。

目前全球有36個國家課徵碳費／稅，而其中對每公噸碳排課徵少於環境部規劃的新台幣300元（約10美元）的國家只有七個。至於目前採ETS的國家有32個，而只有三個國家的碳價低於每公噸10美元。因此，環境部目前規劃的碳費在全球屬較低廉的水準。

國發會在2022年底曾設定我國的碳排目標為於2030年時較2005年減少24%。因此，宜以目前數據和2005年相比較，才能檢驗環境部的新政策是否能達標。2022年我國碳排2.66億公噸，較2005年減少0.8%，因而在2030年之前必須再減少23.2%。就行業別而言，2022年碳排最多的為電力及燃氣供應業，占57.1%，其次為化學材料及肥料製造業、基本金屬製造業。

由於油、電相關行業的碳排占我國總碳排一半以上，因此，用電量多寡高度影響我國是否能達標。和2005年相比，2022年時我國人口增加2.2%，但用電量大增27.9%，因而平均每人用電增加25.7%。2022年用電最多的為工業部門，占56.2%，其次為住宅部門、服務業部門；在工業部門中，用電量最多的三行業依序為電子業、化學材料製造業、基本金屬製造業。

我國每人用電量隨著經濟發展大幅增加，與電價太便宜息息相關。在2005年時，台電因每度電售價2.05元、成本1.4元，故出現大量盈餘。然而，到了2022年時，台電每度電售價2.72元、成本3.39元，導致稅前虧損2,272億元。而到了2023年1至11月期間，台電又繼續虧損1,704億元。目前我國不論是工業或民生電價，在全球皆僅高過三個國家。因此，在近來國內通膨緩解下，經濟部宜逐步提高電價，以加速改善台電的財務狀況。

依照環境部的規劃，每年碳排低於2.5萬公噸的中、小企業，不會被課徵到碳費。因此，這個政策是經濟部去年及前年只對產業及民生用電大戶調漲電價政策的翻版。由於此兩政策的節能減碳效果極其有限，因此，未來若電價及碳費都不再調整，則2030年的減碳目標必然跳票。

調升電價或課徵碳費屬「加稅」政策，故各黨總統候選人皆競相規避。因此，在1月13日產生新總統後，才可能對此兩政策進行檢討。而此時不妨參考新加坡的下列政策：新加坡在2022年修訂法案，宣告從2026年開始，其碳稅會從目前每公噸碳排星元5元增加到45元（約新台幣1,050元），而到了2030年會達到50~80元。這項政策在短期間會減緩經濟成長及增加通膨，但長期會使民眾因碳排大幅減少，而活得更健康、更長壽。