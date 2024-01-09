聯合報黑白集／搶錢歸還卻當做功德

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行政院決定，今年軍公教退休金將調升三％。示意圖／聯合報系資料照
行政院決定，今年軍公教退休金將調升三％。示意圖／聯合報系資料照

行政院決定，今年軍公教退休金將調升三％。儘管人事總處說此舉「並無選舉考量」，但三周前行政院才說不會調整，因為「物價上漲幅度未達法定標準」；如今人事總處卻稱物價上漲幅度「達法定標準」，這種說法根本是打臉行政院。

蔡政府一上台，即以公平正義和國家財政為由，悍然大砍公教退休金，甚至溯及既往。除汙名化軍公教、造成社會對立，也破壞政府「信賴保護原則」。對比之下，財務更嚴峻的勞保、國保皆文風未動，農保甚至還加碼。所謂公平和財政問題，只是藉口。

政府對自己「員工」的承諾，都能說變就變、說砍就砍，還有什麼不能變、不能砍？從此，公教人員的專業和穩定遭到破壞。二○一六年有三十多萬人報考公務員，到二○二二年，只剩廿一萬餘人，足足「蒸發」三成。

事實上，所謂「軍公教退休金調升」，只是把退休軍公教原本應得卻被剝奪的部分，返還一部分罷了。其目的，只是在收買人心，希望這批人能在選舉中支持綠營。把搶來的錢歸還一部分，還當成「做功德」，試問，有人會感謝這種「土匪」嗎？

先前兩次軍公教退休金調升，分別在二○一八及二○二二年，都「恰好」是選舉年。那兩次，民進黨都以大敗收場。此次故技重施，是否會有不同結果？大家等著瞧！

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