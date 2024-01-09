經濟日報社論／稅改不應明察秋毫卻不見輿薪

立法院在本屆任期最後一天，審查通過房屋稅條例與所得稅法第17條有關扣除額之修正案。前者即所謂囤房稅2.0版，後者則包括租金支出與幼兒學前等二項扣除額的調整。這是選前蔡政府釋出利多政策的最後機會，卯足全力護航此二法及時通過。然而，也因為朝野皆想搶搭此末班車，在共同倉促修法之下，導致這次稅改或能明察秋毫，但卻有不見輿薪之失。

囤房稅2.0的內容主要包括1、非自住房屋的多屋差別稅率從1.5%-3.6%提高至2%-4.8%。2、規定地方政府對非自住房屋「一定」（應）要採差別課稅而非「權衡」（得）決定。3、房屋數的認定由各地方管轄改為全國總歸戶，以及4、中央制定稅率統一參考基準等。這個修正版，很明顯地，係針對囤房稅1.0的實施成效不彰所做的改進。

至於所得稅法第17條之修正則包括1、提高租金支出扣除額（從12萬至18萬），並將其從「列舉扣除」改列為「特別扣除」，但設有排富條款，同時並排除有殼（房）族的適用，領有租金補貼部分亦須減除。此乃是一項被蔡政府視為討好年輕租屋族群的利多政策。2、提高幼兒學前扣除額（12萬至15萬），並將適用年齡擴大至6歲以下，另還取消排富條款，並對第二名以上子女加碼扣除金額至22.5萬。這項修法主要係為減輕民眾育兒成本，並以差別扣除金額，鼓勵年輕人多生育小孩。

坦白而言，不論是囤房稅2.0或所得稅法扣除額的修正，大致都還算符合一般民眾的需求與期待。但財政部在反映民意、迎合改革潮流的時候，不能只顧小節而未見大處。尤其是稅制的建構涉及課稅原則與稅收變化，並與中央與地方財政關係息息相連，任何調整皆會對國家政治經濟的發展產生重大影響，不可不慎。

囤房稅2.0固然強化了房屋稅對非自住多屋族的課稅效果，但由於房屋稅屬於地方稅，中央統一規定愈嚴格，即表示地方課稅權力被剝奪的愈多。近年以來，中央與地方的財政關係逐漸從「集權」轉向「分權」，但中央在強調地方財政責任與自主的同時，必須要先釋出更多的課稅權力給地方，才符合財政權責平衡的原則。但中央政府迄今仍將集權時代所掌控的地方稅（地價稅、房屋稅等）捏在手裡，稱其為「法定地方稅」，而僅賦予地方政府少許在「地方稅法通則」規範下可由地方自行制定的地方稅（特別稅、臨時稅等）。

改革固然無法一蹴可幾，但隨著時代演變，中央本應逐漸退出而淡化其控制地方稅的角色。未料囤房稅2.0版竟然走回集權的老路，將房屋稅更「中央化」。這種做法中央或可暫遂其政策目的，但卻傷害了地方稅的本質，尤有甚者，更嚴重悖離了財政權責平衡原則，實乃得不償失。既然中央認為抑制囤房乃全國一致性事宜，就應另立國稅來課徵。

至於所得稅的扣除額，每屆立院都會出現大量各式各樣的修正案，要求提高金額或增列新項。財政部的態度總是先以拖待變，而後再視法案的社會壓力大小來決定個案的修法命運。這次租金與幼兒學前扣除的修正，仍是依循此一慣例。

其實，財政部真正該做的是二件事：其一，重新檢討免稅額、一般／列舉扣除額、與特別扣除額的定義與目的，明確釐清其間的性質差異，避免因圖謀不同扣除額間的稅差利益而任意變更項目歸屬；其二，合理訂定單項扣除額上限與排富的評估基準，有效運用此二限制條件的搭配，進而建立「扣除總額上限」制度，發揮綜所稅量能課稅的基本功能。

政策措施常為一時之利，而制度建構乃係百年大計。這次相關修法，財政部雖展現了靈活的政策因應能力，但卻未能從制度根本大處著手，殊甚可惜。