聯合報社論／拒藍倡議聯合政府，柯文哲還盼綠白合？

近日國民黨總統正副候選人侯友宜、趙少康都公開表示，選後「聯合政府勢在必行」，並點名柯文哲、郭台銘等人都將是要角。不過民眾黨總統候選人柯文哲不但未予正面回應，反指國民黨是「中共支持的人」，所以「沒得談」。柯文哲抹紅手法和賴清德一樣，拒藍態度則不禁令人懷疑，他的「超越藍綠」，會變成「綠白合作」嗎？

國民黨選前重申「聯合政府」，有其正當性與必要性：首先，是過去八年民進黨完全執政、一黨獨大，確實造成種種政治亂象甚至憲政危機，「新威權再現」成了蔡政府執政的註腳。如何解決如此亂局，鞏固民主與法治，是各政黨都必須嚴肅思考的問題。

其次，從現實政治情勢看，選後不無可能出現「雙少數」政府，也就是總統獲得票數無法過半、所屬政黨在國會席次也不過半，甚或立院三黨不過半，政府正當性不足。屆時「聯合政府」就成為重要解方。

第三，雖然藍白合破局，但國民黨表明藍白六點協議仍有效，其中包括「成立聯合政府」共識。既然柯文哲也支持政黨輪替，倡議聯合政府，並曾與國民黨親簽協議，國民黨號召選後組成聯合政府，柯文哲應沒有拒絕理由。

然而，柯文哲不但拒絕國民黨，而且抹紅國民黨；又說國民黨是為了催動棄保，權謀計算，沒有正直誠信；柯文哲競選總幹事黃珊珊更說，六點協議「已經翻頁，不用再提」。兩人的回應，都不合乎情理。從政治現實看，國民黨和民進黨都有力拚「總統勝選、立委過半」的機會；唯獨民眾黨立委提名不足，即使柯文哲勝選，也斷無同時取得立院多數的可能。換言之，無論柯文哲能否當選總統，選後要不要與其他政黨共組聯合政府，都是柯文哲和民眾黨無法迴避的議題。距離選舉只剩一周，柯文哲對這個關鍵問題，難道不應該說清楚講明白？

至於柯文哲批評國民黨權謀算計、沒有誠信，其實君悅會談後，許多民眾認為，柯文哲的「權謀算計、沒有誠信」，遠在國民黨之上。柯文哲支持政黨輪替，但不支持下架民進黨；自稱出身深綠，但更痛恨民進黨；與國民黨簽署六項協議，但很快就撕毀協議；倡議聯合政府，但拒絕國民黨建議的聯合政府；這些都證明，柯文哲批評國民黨的「權謀算計、沒有誠信」，恰恰適用於自己。

柯文哲批藍打綠，確實累積大量政治資本。然其支持者有很大比例相信，柯文哲確實對民進黨執政深惡痛絕，也確實力求政黨輪替。如今柯文哲不願對於選後與誰合作表態，又峻拒國民黨倡議的聯合政府，就不得不令人懷疑，民眾黨似乎就只期待能與民進黨合作。但這會不會太天真了？

從民眾黨目前權力結構看來，除了柯文哲的「深綠」背景，名列民眾黨不分區第一名、被認為可能是民眾黨角逐立法院副院長寶座的黃珊珊，就是藍白合破局的推手，且曾是「小英女孩」之一；排名不分區第二的黃國昌，則是時代力量出身；至於排名第三的陳昭姿，更是「一邊一國」的深綠背景。這些過去與民進黨有過深厚淵源的白營要角，未來在民眾黨爭取合作對象扮演的角色，自然引發關注。

儘管柯文哲吸納了大量「政黨輪替」、「下架民進黨」支持者，但此次選舉卻很可能反成為民進黨繼續執政的推手，甚至形成「綠白聯合政府」、「綠白立法院正副院長組合」。柯文哲既要爭取反綠選票，又不願排除綠白合作，不僅是騙票，未來四年又讓民進黨繼續執政，才是最嚴重的結果。