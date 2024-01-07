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聯合報黑白集／部長請示候選人？

聯合報／ 黑白集
民進黨總統候選人賴清德稱要公開高端疫苗合約，迄今無下文。王鴻薇在臉書揭露，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝於上班時間，和賴清德競選幹部見面，違反行政中立。圖／取自王鴻薇臉書
民進黨總統候選人賴清德稱要公開高端疫苗合約，迄今無下文。王鴻薇在臉書揭露，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝於上班時間，和賴清德競選幹部見面，違反行政中立。圖／取自王鴻薇臉書

高端疑雲愈滾愈大，再爆衛福部長薛瑞元等官員密會民進黨總統候選人賴清德競辦要員和民進黨高層，猶如前年薛瑞元夜奔當時民進黨台北市長候選人陳時中競總翻版。行政中立遇到選舉，不埋葬也須封存。

這場高端密會2.0，薛瑞元率官員前往民進黨立院黨團總召柯建銘辦公室，時機敏感；而與賴清德競辦總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明會面，不僅瓜田李下，更是把國會當成酒店喬事的暗黑包廂；不過，這倒也符合喬王柯建銘形象。

薛瑞元已經是慣犯，但被逮後辯詞卻更離譜。前年高端疫苗價格遭質疑，薛瑞元被抓到夜會陳時中，推說找老同事聊天。這回高端合約和綠色股東名冊正在拉扯，薛瑞元急奔國會向賴清德競辦和民進黨報告，是要證明立法院也是民進黨立法局，還是衛福部已經掛牌賴競辦？

薛瑞元酸國民黨立委「不知道國民黨團呼籲要召開臨時會」，他好像不知道立法院臨時會民進黨想開就能開、不想開就開不成，現在更是賴清德准開才能開，國民黨的呼籲只是狗吠火車，哪需聽取官員意見？至於民進黨反控遭跟監如警總再現，更是好笑，誰不知道警總已死，如今東廠當道。

慣於竹篙套菜刀的民進黨政府，這回套得實在難看，只會讓人民更好奇，高端密會，部長何事必須向候選人祕密請示？

社論

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