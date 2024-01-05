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聯合報黑白集／急徵「中共武嚇」

聯合報／ 聯合報黑白集
國防部近日突然公布3枚氣球飄越本島的資訊。圖/國防部
國防部近日突然公布3枚氣球飄越本島的資訊。圖/國防部

年紀稍長的民眾，應會記得國軍對大陸空飄物資與心戰標語的事。當年學子也都被教育，撿到來自對岸的傳單，趕快向老師或警察報告。

台灣海峽不過百餘公里寬，兩岸當年都利用氣球空飄進行心戰。夏天台灣氣球升空，自動「反攻大陸」；冬天輪到大陸放氣球「投奔自由」。如今兩岸已不用此戰術，但氣象單位每天仍須施放多枚探空氣球，同樣可能在季風吹拂下飛越海峽。有些不受控的氣球，無法預判確實路徑，就算飄到對岸上空，也難有情蒐價值。

國防部每天都會公告台海周邊中共機艦活動，近日突然加入氣球，箇中「奧妙」不難想見。自然不乏「友好媒體」心領神會，大肆渲染氣球跨海飄至台灣上空，冠以「囂張」、「挑釁」、「入侵」等聳動標題。

同樣道理，近日檢調紛傳查獲對岸各式滲透的消息，但若仔細閱讀其內容，會發現泰半雷大雨小。少數與現役軍人相關案件，涉案者只是涉密程度甚低的低階士官兵，偵訊後都交保或直接請回。這顯示，這類案子的「含金量」，比被強扣四年的向心夫婦遠遠不如。

這一切措施的背後，自是大選將屆，對岸卻仍未發動大規模武嚇。執政黨期待的「大補丸」遲遲不來，只好濫竽充數，把氣球與小案拿來撐場面。要知道，為了延續完全執政，大內宣此時不能斷炊！

社論

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國防部：3枚中共空飄氣球昨逾越海峽中線 1枚飄進本島

中共探空氣球橫越本島上空 舒孝煌：非軍事用途

中國高空偵察氣球 情報官員：利用美國網路導航

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