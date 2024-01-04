聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／阿北正式加盟抹紅隊

聯合報／ 聯合報黑白集
民眾黨總統候選人柯文哲。記者杜建重／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。記者杜建重／攝影

柯文哲說自己最討厭「被抹紅」，沒想到他搖身一變，也能立馬變身抹紅者。起因是，侯友宜受訪時向民眾黨喊話，說「藍白合六點協議依然有效！」柯文哲竟回稱，「已是中共支持的人了，還談什麼？」用詞之惡毒，超乎想像。

柯文哲急於抹紅藍軍，原因無他，是想擺脫自己「被邊緣化」的地位。他也可能認為，侯提藍白合六點協議，暗藏號召「棄柯保侯」之意，所以起手反擊就是狠招。問題是，討厭別人抹紅自己，又用同一手段抹紅別人，柯文哲再度展現他的善變，他的中心思想何在？

這已不是柯文哲第一次對國民黨下毒手。上月初，他發表給黨員及家人的一封信，提到「侯康配」，就批對方是「急速傾中路線」，還說「抹紅他們，剛好而已」。當時藍白合剛破局，他聲勢急劇下墜，所以得靠這招來博聲量。但藍白合破局，不正因為柯文哲堅持自己非要「當正的」嗎？他的「科學證據」，如今在哪？

柯文哲嘴巴說討厭民進黨，但學起民進黨來，也都學好學滿。幾天前他才痛批賴清德，說自己提「兩岸一家親」換蔡總統世大運上台，就被民進黨天天抹紅；兩岸同文同種，他也反對去中國化。一轉身，他卻以同一手法抹紅國民黨。

柯文哲正式加盟抹紅隊，選後也會加入他口中的詐騙集團嗎？

社論 柯文哲 藍白合 民進黨 國民黨 侯友宜 民眾黨 中共 2024選舉 選情評論

延伸閱讀

再伸橄欖枝 趙少康：選後找柯文哲郭台銘討論行政院長

大選三分天下！柯文哲出席賴香伶造勢 控民進黨「就是搞義和團」

早上車掃冷清…柯文哲急喊話支持者打氣 下午人潮爆滿等著合照

柯文哲中壢夜市與民眾合影 支持者高喊「一定要當選」

相關新聞

聯合報社論／賴清德羞憲辱國，還把蔡英文路線定義為台獨

民進黨總統候選人賴清德的「中華民國（憲法）災難」說，引發選情災難，蔡總統緊急跳出來救火；但蔡英文的「搶救賴大兵」行動，卻...

聯合報黑白集／阿北正式加盟抹紅隊

柯文哲說自己最討厭「被抹紅」，沒想到他搖身一變，也能立馬變身抹紅者。起因是，侯友宜受訪時向民眾黨喊話，說「藍白合六點協議...

經濟日報社論／產業資源分配 不可短視近利

國科會日前在行政院提出「晶創台灣方案」，將由七個部會合作，以十年3,000億元，推動「晶片產業」創新與突破。我們認為，若...

聯合報黑白集／賴清德的保母與監護人

大選進入倒數，賴清德「憲法災難說」捅到火藥庫，國台辦罵街，蔡總統則破例在元旦舉行國際記者會幫他滅火。蔡英文表態挺賴，卻兩...

聯合報社論／欲知高端等弊案真相，政黨輪替比較快

國民黨立委候選人廖偉翔近日公布三段高端生技董事會錄音，其中提到政府期待每支疫苗價格最低是七百元，公司訂價應高於此數，超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。