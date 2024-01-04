經濟日報社論／完備經濟安全的整體戰略

2024年全球經濟依然充滿變數，俄烏戰爭未解，區域衝突不斷，且從台灣開始，日本、印度、歐盟及美國等，未來12個月都將歷經關鍵大選。唯一的不變，可能是各國繼續將確保經濟安全列為優先議題，並加速落實機制的建立。

以日本為例，前任安倍政府2020年12月提出《關於制定日本「經濟安全戰略」建言》，定義經濟安全為「戰略自律性」與「戰略不可欠性」兩大概念。「戰略自律性」指日本不過度依賴他國而可確保日本生計及國民經濟的正常運轉；「戰略不可欠性」則是確保日本產業在全球供應鏈結構下不被取代。於是日本2022年5月通過《經濟安全保障推進法》，也在內閣設置經濟安全保障國務大臣。

經濟安保法包括特定重要物資、關鍵基礎設施，支援重要先進科技研發及允許特定專利不公開等四面向。例如就特定重要物資，乃按人民賴以生存或經濟活動廣泛依賴的重要物品、過度依賴外部供給、外部行為可能會導致供應中斷等，日本界定了抗生素、化肥、半導體、電池、永久磁石、重要礦物、工業機器人、航空器零組件、雲端服務、天然氣，及船舶零組件等11項為特定重要物資。去年4月又公告前述11項與3D金屬列印為「核心商業部門」，外國投資人於投資這些產業前，需事先通報並取得核准。再者，為支援先進重要技術開發，日本政府也設立「經濟安全重大技術開發計畫（K Program）」，針對人工智慧、量子、機器人、先進感測器等先進科技，及海洋、航空與太空、生物科技等領域，推動技術研發與合作。

歐盟雖未制定根本性的經濟安保法，但提出一系列經濟安全相關法案，包括2022年生效的「單一市場緊急應變工具法」（SMEI），考量到新冠疫情使物流中斷的經驗，則SMEI指出若有重要產品短缺的緊急極端情況下，應確保戰略貨品優先供應給歐盟成員國；去年12月實施的「反脅迫工具法」（ACI），具體規定協助歐盟與成員國免受第三國經濟脅迫的反制措施，透過對貨品與服務貿易、智慧財產、投資、公共採購等，以及參與歐盟資助研究計畫等限制措施，來反制第三國。還有去年3月提出的「歐洲關鍵原物料法案」（CRMA），歐洲議會和歐盟理事會已達共識，預期短期內會施行。其明定「關鍵」及「戰略」原物料清單，且規定2030年至少10%歐盟年消費量應來自境內提煉、40%來自境內加工、15%來自境內回收，更重要的，每項原物料從加工階段來自境外單一國家的消費量應低於65%。

台灣位在經濟風險的最前線，並無低估經濟安全衝擊的空間，政府與民間也開始重視此一問題。例如2022年已通過「國家安全法」，日前國科會也公告國防、太空、農業、半導體、資通安全共22項的國家核心關鍵技術清單，都是確保台灣經濟安全的具體進展。

但整體而言，相較於美歐日，我國經濟安全政策仍處在成形階段，尚有不足之處。首先政策欠缺清晰的問題意識，作為整體性戰略目標的指引。第二，目前各種政策工具間仍是各自成軍狀態，欠缺整合機制，以提升自主及維持競爭力二個面向的需求。例如各國都加速外資安全審查與出口管制技術領域的整合及同步，我國看來仍各自為政。又如對外資國安審查重陸資、輕外資的雙軌制度，在資金全球流動的時代，似乎已難謂符合現實需求。再者，我國近年積極推動的資訊及數位、資安卓越、精準醫療、再生能源、國防及戰略、民生及戰備等「六大核心戰略產業」，如何跟前述的核心關鍵技術整合，以達成「戰略自律性」與「戰略不可欠性」目標，也有強化的需要。

展望2024，為台灣量身訂做經濟安全的整體戰略，將會是新政府優先建立的重要課題。