聯合報黑白集／賴清德的保母與監護人

大選進入倒數，賴清德「憲法災難說」捅到火藥庫，國台辦罵街，蔡總統則破例在元旦舉行國際記者會幫他滅火。蔡英文表態挺賴，卻兩度打斷不讓他回答提問，晾著他罰站禁言。總統的謹慎，顯示賴清德很不受控，開口就有風險。總統接班人需要保母監護，這算什麼「準備好了」？

前國安會秘書長邱義仁曾代表蔡政府向美方輸誠，稱「務實者都知台美要維持什麼關係，除非瘋了才會推台獨，連陳水扁最後都踩煞車」。邱義仁主掌賴營兵符，竟只能看著賴神「起痟」，學阿扁製造麻煩，傷害台美互信。可見，賴清德多麼自以為是。

蔡英文說，依憲法處理兩岸事務是總統之責，「副總統立場和我一樣」。但爭大位的是賴清德，挑釁闖禍卻不負責善後，而讓即將下台的蔡英文代言轉圜，反而更讓人看清賴清德處理國安的魯莽與無知。

外界公認，蕭美琴搭檔參選，是替白宮監管賴清德。豈料，台獨金孫選前上演暴走。看來，一旦金孫當選，美國還須蔡英文垂簾監政。

諷刺的是，賴清德將蔡英文的「中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬」，直接宣示為台獨定義。總統被副總統強迫背書台獨，蔡英文這保母當得有心無力。

蔡英文出面洗白災難說，是親身證明賴清德是危險人物，而蕭美琴根本無法勝任「保安」。