聯合報社論／欲知高端等弊案真相，政黨輪替比較快

國民黨立委候選人廖偉翔近日公布三段高端生技董事會錄音，其中提到政府期待每支疫苗價格最低是七百元，公司訂價應高於此數，超過七百的部分「統統拿到董事會分掉」。另一音檔則提及成大醫師說，此案「穩過的」，政府會「一路開綠燈」。對此，侯友宜質疑高端藉此炒股疑點重重，政府應即刻偵辦，否則他上任後會一一徹查。賴清德回應說，此時公開高端採購合約合乎社會公義。

賴清德承諾高端採購合約可以公開，但蔡政府的回應卻是打太極。行政院副院長鄭文燦先雙手一推，說只要衛福部和高端同意，即可公開。衛福部再推，稱只要高端同意，即可公開。一層層推下來，到了高端，便了無聲息。高端宣稱，如果要解密，必須「一視同仁」，所有疫苗合約都需一起公開。問題是，高端享盡了政府放水及專買的特權，品質從未受到檢驗，它憑什麼跟其他國際大廠「一視同仁」？

疫情三年，高端是人民心中的一大怨與痛。陳時中利用衛福部長職務對高端大開綠燈，除特許以「免疫橋接」取代第三期人體實驗，更誇大其功效，並藉此不斷阻撓其他國際疫苗進口。政府以每劑八四○元的高價採購了五百萬劑高端供民眾施打，花費四十多億公帑；最後卻因人氣太差，有一七○萬劑過期銷毀。更惡劣的是，高端利用政府眷顧及放水等訊息炒股，大發其財。高端神話破功後，連七月營收掛零，政府今年還採購七百萬劑高端進口的韓製四價流感疫苗當成公費疫苗，形同政策紓困高端。然而，高端名聲已壞，許多民眾避之唯恐不及。

蔡政府為何如此偏愛高端，讓人好奇。可能原因之一，是民進黨人士及親綠財團曾介入牽線或參與投資，透過官員之手操控放水，可確保獲利入袋。然而，把高端疫苗吹捧成「愛國疫苗」，並由蔡總統等高官帶頭示範施打，則是極不尋常的作法；要鼓勵疫苗國造，在技術檢驗上絕不應如此草率。更何況，政府以公帑採購民間製品作為公費疫苗，公開合約竟還需要對方同意，難道雙方訂的是「不平等合約」，無法攤在陽光底下示人？

民進黨在野時，不斷要求政府施政要「公開透明」；但蔡政府執政後，卻一改其道處處遮蔽隱匿，讓國會及外界無法監督。蔡英文的博士論文，竟然以「封存三十年」迴避檢驗，追查真相的媒體人甚至遭到停播及通緝，這是舉世未聞的怪事。此例一開，高端合約竟也封存卅年，究竟其中有何見不得人的事？

不僅如此，蔡政府任內許多弊案黑幕，都利用行政掩護或司法放水延宕的手法遮掩，阻止真相曝光。大家記憶猶新的例子，像「超思」以資本額僅五十萬元的一人公司，卻獲准遠從巴西進口九千萬顆雞蛋，最後有四千萬顆因過期遭到銷毀。如此荒誕的壞蛋傳奇，誰是超思幕後的藏鏡人，至今也仍真相不明。此外，諸如台南正副議長賄選案、台南光電案、學甲爐碴案、im.B詐騙與官商勾結、新竹棒球場弊案、口罩國家隊的暴利、小吃店進口快篩、如肉粽般成串的前瞻建設大小弊案，都喧騰多時而不見下文。在政府各部門的交相掩護下，民眾想要看到這些弊案的最後正義，恐怕難以期待。

高端被塑造成愛國疫苗，除肥了少數主事者和政商，並未提升本土疫苗研發能力，卻成為人民的噩夢。包括高端在內，人民要知道蔡政府這八年種種弊案埋藏了多少真相，最有效的辦法就是「政黨輪替」，讓新的執政黨幫我們清理這些積弊和汙垢。