聯合報社論／五月天事件：國安當選舉奧步的認知作戰

知名搖滾樂團五月天在大陸開演唱會被捲入「假唱風波」，路透駐台記者近日引用台灣「匿名國安高層和內部安全備忘錄」，表示陸方曾要求五月天公開表態支持「一個中國」，隨即引發議論。不過，從種種脈絡來看，這又是一起民進黨「出口轉內銷」的認知作戰，目的是要影響選情。

民進黨最有名的認知作戰奧步，莫過於二○二○年總統大選前夕的王立強事件。當時王立強接受澳洲媒體專訪，聲稱是中共間諜，且介入台灣選舉。此案不僅影響大選，也使正好在台的大陸商人向心夫婦遭受牽連，被起訴、禁止出境數年之久。直至今年初，該案才塵埃落定，確定王立強只是騙子。但認知作戰效果，已充分達成。

除王立強案，蔡政府透過外媒「出口轉內銷」案例屢見不鮮。政府官員「投書」、提供資料，或者類似此次路透報導，以各種無法查證的內容，激起台灣民眾反中情緒，或將在野黨抹紅，都是慣用手法。今年初日經報導「台灣有九成退役軍官投共」，就是一例。

此次路透的報導，其實也非單一事件，十二月初以來就一再出現。第一篇是報導「中國以廉價旅行吸引台灣政治人物赴陸」；接著是「台灣情報指出中國高層開會討論如何干預台灣選舉」；隔一周則是「中國軍隊靠近台灣海域意圖恫嚇，四度遭台軍驅離」；又一周後，是「中國意圖藉由媽祖等宗教活動介選」。接下來，就是「五月天被施壓」。

這些報導出自相同外媒、相同記者，同樣引述自台灣「匿名官員和內部情報資料」，在選前一個多月持續、有規律的「餵養」情資。與其說是「報導」，更像是「交作業」或「寫文宣」。只是之前的報導多半是陳腔濫調，此次因為主角是五月天，才受到高度重視。

從認知作戰角度看，蔡政府的操作其來有自。既是匿名官員的不公開情資，真偽當然無法證實。美媒CNN也跟進報導五月天事件，卻坦言到底是不是真的有此情報，無法證實。果不其然，報導出爐後，國安局「不回應」，陸委會曖昧地說要「向陸方求證」，就是想營造「不言而喻」氣氛，效果超越蔡政府東廠名言「間接影射殺傷力最強」！

在反中情緒渲染下，這類認知作戰很容易讓民眾深信不疑；陸方無論是不回應，或者出面否認，許多台灣民眾都抱持「寧信其有」態度。尤其在外來和尚會唸經迷思下，外媒光環掩蓋了假訊息和認知作戰的本質；大陸國台辦否認施壓五月天，行政院長陳建仁說大陸假消息攻擊已是「國際認證」，就是典型手法。外媒報導之後，就是綠營側翼跟進、政治人物配合的一條龍操作；至於質疑者則動輒遭抹紅，或被說是「中共認知作戰的協力者」。

蔡政府強調要打假訊息、反認知作戰，但從王立強事件到五月天事件，都證明最會認知作戰的正是蔡政府，而且已到把訊息「洗產地」的地步。雖然民進黨經年累月操作，多數民眾已彈性疲乏，五月天事件回響有限，但最可惡的是，在企圖以奧步影響選舉時，蔡政府是否想過這會衝擊國安？

蔡政府提供外媒操作的情資，真假難辨。如果是假情資，除貶損國安威信，更應查辦散播假訊息影響選舉的罪責；如果其中含有真實成分，也可能是我情報人員冒險取得或布建成果，而「國安高層官員」就這樣提供給外媒，進行政治操作，豈非將我情報人員與情報網置於險境？洩密責任難道無須追究？民進黨選舉奧步多，但拿國安當奧步，只能說是為政治權力瘋狂了。