經濟日報社論／評議選舉砲火下的央行角色

經濟日報／ 經濟日報社論
央行認為不宜動用外匯存底投入主權基金，但對政府另立專法成立主權財富基金持開放態度。 圖／聯合報系資料照片
央行認為不宜動用外匯存底投入主權基金，但對政府另立專法成立主權財富基金持開放態度。 圖／聯合報系資料照片

總統大選政見砲火四射，就連向來被要求維持獨立的中央銀行也陷入選戰火海。最近民眾黨召開「穩定金融、安心投資」記者會，指出央行運用外匯存底，干預低利率與匯率政策，造成「台灣整體經濟停滯不前，所得分配惡化、房市飆漲」而「不利產業升級」。其次，央行職能被扭曲成為「政府仰賴央行盈餘繳庫」。柯文哲還主張要「提撥台灣5,000億的外匯存底中的10%作為主權基金」，活化資金運用。

民眾黨對央行的批評其實是經濟學界的「老生常談」；這些論述與中研院在2022年8月發表的「台灣貨幣金融改革政策建議書」高度相關，而其中「主權基金」更曾由該黨立委在立院提案討論。至於中研院對央行建議的目的，則是期望台灣能更有效地運用金融資源，協助迫切需要的產業轉型。

央行對民眾黨批評不敢怠慢，隨即提出六點說明予以反駁。央行否認利用低利率與匯率達成「盈餘繳庫」要求。台灣最近通膨與房價問題的因素複雜，不是央行能單獨承擔。央行貨幣政策獨立，提升透明度並勤於與外界溝通。最後，央行從未反對設立「主權基金」，只是主張應立專法，要以專責機構管理。

央行回應民眾黨對貨幣政策的批評確有其法律基礎；「中央銀行法」明訂央行「法定經營目標」並沒有提供政府財政收入。不過，央行作為國家銀行，就如同美國聯準會，每年需將營業後的「盈餘」上繳財政部；今年美國聯準會繳給財政部584億美元，而我們央行則繳出1,800億元。兩國不同之處在於聯準會的繳款僅占美國聯邦政府收入1.3%，而台灣央行則高達7%。

不過，我們與其懷疑央行可能以低利率與匯率政策，達成「盈餘繳庫」目標，還不如憂心主計總處與財政部為了財政收入，而可能輕忽央行貨幣政策的獨立性。央行維持政策獨立有先天弱點；「中央銀行法」規定的「當然理事與監事」包括財政部長與主計長，而容易讓央行落入政策可能充實政府收入的口實。因此，在未修正「中央銀行法」的組織結構前，行政院長實有必要宣告維護央行政策獨立性的決心。

社會懷疑低利率與匯率會造成游資氾濫、降低資源使用效率，最後造成經濟成長趨緩以及實質薪資停滯。這個問題可以辯論，但我們更要關心，台灣近年動輒超過40%國民儲蓄率所帶來的社會財富分配問題。央行的「市場介入」固然會影響金融資源配置，但產業與所得分配政策嚴重失衡，恐怕才是政府更須優先解決的問題。

至於設置「主權基金」，除了不符合央行常規運作規則外，實務上更有兩個困難：社會對政府的操盤缺乏信心，以及國際市場萬一崩盤的究責問題。畢竟，只要人民對政府施政的「信心危機」未能化解，「主權基金」構想恐怕只會石沉大海。

目前央行在溝通貨幣政策方面確實較以往進步。我們肯定央行理監事會在會後提供資料，並由總裁親自說明政策內容。不過，央行決策思維與財經情勢變化的連結則仍嫌不足。這問題應與央行未能明示「貨幣政策目標」有關。例如，過去央行至少還得對社會交代M2目標區的執行狀況，現在則似「心證」比例過高，明顯弱化社會對其政策監督的能力。

央行這次受到選舉砲火洗禮，或許可以進一步思考改進與社會溝通的做法。央行既然作為「銀行家的銀行」，又何妨比照銀行業，盡可能公開財務資訊。對比美國聯準會的財報由KPMG查核簽證，央行揭露資訊的程度顯然有很大的進步空間。「爾愛其羊，我愛其禮」，我們現在與其爭辯央行貨幣政策的是非對錯，還不如期許央行繼續提升政策與財務透明度，確實建立社會認同與信任的基礎。

社論 柯文哲 聯準會 民眾黨 央行 2024選舉 選民論戰

延伸閱讀

高嘉瑜控逃漏稅 侯友宜委任律師：有證據拿出來

財部：對中國製進口毛巾續課反傾銷稅 為期5年

財政部調降低碳水泥貨物稅 台泥、亞泥：助營建業減碳

戰爭的代價！以色列財政部估2024年國防開支增加至少2,600億元

相關新聞

聯合報社論／五月天事件：國安當選舉奧步的認知作戰

知名搖滾樂團五月天在大陸開演唱會被捲入「假唱風波」，路透駐台記者近日引用台灣「匿名國安高層和內部安全備忘錄」，表示陸方曾...

聯合報黑白集／一意孤行的社安網2.0

國中割頸案效應擴大，賴清德不敢大意，強調他將「積極落實社會安全網2.0」。但行政院一一○年推動迄今的強化社會安全網第二期...

經濟日報社論／評議選舉砲火下的央行角色

總統大選政見砲火四射，就連向來被要求維持獨立的中央銀行也陷入選戰火海。最近民眾黨召開「穩定金融、安心投資」記者會，指出央...

經濟日報社論／開放技術移民 提高國家競爭力

過去40年，中國大陸推行經濟改革開放，台灣製造業乘勢運用中國龐大勞動力，組裝製造資通訊產品，席捲全球市場。中國經濟量體擴...

聯合報黑白集／招生海嘯，教育部裝睡

十九所大學招生不到六成註冊率「淹水線」，最低一所僅十五％。不僅如此，台清交等頂大也有五十二個碩博士班註冊率掛零，原因是報...

聯合報社論／國中割頸，民進黨就是校園安全最大破口

新北市一名國三學生在教室遭他班同學持彈簧刀割頸喪命，引起社會震驚。教育部長潘文忠一席「學校應注意管理學生違禁品」的風涼話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。