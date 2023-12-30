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聯合報社論／國中割頸，民進黨就是校園安全最大破口

聯合報／ 聯合報社論
教育部長潘文忠強調學校要特別注意學生違禁品的管理。記者李芯／攝影
教育部長潘文忠強調學校要特別注意學生違禁品的管理。記者李芯／攝影

新北市一名國三學生在教室遭他班同學持彈簧刀割頸喪命，引起社會震驚。教育部長潘文忠一席「學校應注意管理學生違禁品」的風涼話，激起基層教師的憤怒。蔡總統臉書還在拚選舉，力推賴清德的政見願景，也引起大批網友不滿，進而灌爆蔡英文和賴清德臉書，質問：「說好的社會安全網呢？」校園割頸案引發的社會不安與政治效應，正逐漸擴大。

國中校園發生割頸案，各界驚駭之際，潘文忠要求學校需特別注意學生違禁品的管理；這聽在第一線教師耳裡，不僅是冷漠的官腔官調，更是不知民間疾苦。目前教育的環境，一味強調保障學生的人權，相對的，教師的管教權卻不斷遭到限縮。教育部去年修改輔導管教辦法後，老師連檢查學生書包都可能遭到究責。如今校園出現殺人彈簧刀，教育部長卻要求教師管理學生違禁品；難怪有老師要求潘文忠親自到校園示範如何管理，家長團體更怒批教長講話太冷血。

校園不平靜，教師無助，家長也不安。民進黨於是開始政治操作帶風向，把責任推給新北市政府，要求請假參選的新北市長侯友宜「回來處理」。賴清德更見縫插針，在臉書發文稱政府正全力投入協力新北市政府因應後續事宜，同時誇讚高雄市政府反霸凌多麼具有成效。賴清德轉移蔡政府社會安全網破洞焦點，又明捧高雄、實打侯友宜，卻不提近年高雄霸凌案翻倍、新北減半的事實。民進黨的操作手法，與利用新北幼兒園餵毒烏龍案來打侯如出一轍；推光自己的責任後，就不必再面對問題。

說穿了，民進黨這種「權力歸中央、出事歸地方」的推諉心態，就是校園安全的最大破口。親綠的「人本教育基金會」長年推動學生人權，教師管教動輒挨告，甚至演成政治事件，逐漸導致教師心生恐懼而放棄管教；除使校園紀律廢弛，更損及一般學生安全。不僅如此，民進黨立委范雲更不斷要求各校檢討「充滿威權思想的黑心校規」，規定需有兩名以上家長會代表在場，教師才能檢查學生書包，否則需受罰。范雲今年還與人本教育基金會舉行記者會，要教育部對某高職畢業旅行檢查學生行李徹查究責。如今國中生帶彈簧刀進校園，潘文忠說盡風涼話，但誰能攔查？一名學生平白喪命，范雲則穩坐民進黨不分區安全名單，繼續撕扯校園安全破口。

每個學生都有平等受教權，不應被標籤化。但校園霸凌、學生攻擊教師事件頻傳，教師的管教權卻遭剝奪，這是合理的教育環境嗎？學校不能拒絕接受行為偏差的學生或曝險少年，但教育部提供給教師的，卻是一堆窒礙難行的輔導管教辦法，和貧乏的專業輔導人力資源。教師連自身都難保，要如何保護學生的安全和受教權？學校教師要扛的，除了學生在家庭中欠缺的教育，還要扛起政府愈補愈大洞的社會安全網，他們怎能不心力交瘁！

在臉書被灌爆後，蔡英文終於打破多日沉默，發文稱一直努力在建構更完善的社會安全網。但小燈泡媽媽、時力黨主席王婉諭則痛陳，社會安全網漏洞多，補太慢。賴清德聲稱，將落實社會安全網2.0及修改學生輔導法；聽起來，又是一堆空洞口號。侯友宜則批評，以目前蔡政府的規範，學校與執法人員再怎麼賣力都於事無補，因為相關的制度是「假人權之名，行保護惡人之實」。

民進黨高舉學生人權，卻沒收教師管教權，也剝奪了多數學生受教權與安全守護。校園連紀律都無法維持，談什麼教育品質？

社論

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