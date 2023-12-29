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聯合報黑白集／祭毛文也是對台檄文？
毛澤東作古多年，魔力不減；每遇其十秩冥誕，中共都要升幡憑弔，辦場浩浩蕩蕩的紀念會，歌之殤之，好不隆重。習近平雖讓黨裡寫出第三份歷史決議，但碰到毛誕辰，還得率由舊章，用一篇長祭文替毛撢撢勛碑上的灰塵。
好事者多可察覺，習這次已是祭毛二回表了。自鄧小平唯恐毛的獨裁再現，廢去領導終身制後，總書記兩任十年，祭毛頂多一次。然而，習近平竟祭了兩回，不知是否意味要走回終身制的老路？
習的弔祭毛澤東，兩次紀念講話八、九千言，對毛評價仍然走三七開，三分批評，七分讚揚。他特別提到毛啟動和領導文化大革命，是個「嚴重的錯誤」。當然他也說毛是領導中國人民改變自己命運和國家面貌的「一代偉人」。
毛澤東「開國有功、文革有罪」已是定論，對習卻仍是高山仰止。若欲超毛，就得做件毛辦不到的事，是否就是「統一中國」？習這回祭文添上「祖國必然統一」的宣告，祭毛文讀來又兼具討台檄文的味道。
問題在於，海峽這頭也有個自命不凡的台獨工作者，儘管暫佯稱蔡規賴隨，恐已準備上台後跟習的「祖國」統獨對撞。習近平再度重提對台立場，在選舉前夕，更像意有所指。從祭毛文到祖國統一，到兩岸兵凶戰危，追究歷史責任，誰來擔當？
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