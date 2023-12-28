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聯合報黑白集／四五年級給柯Ｐ的答覆

聯合報／ 黑白集
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

柯文哲最近發表一篇《給四、五年級的一封信》，稱自己時常反省，為何得不到五十歲到七十歲這些「同梯」者的認同？他還問，大家是否甘心，一輩子就這樣被藍綠兩黨綁架，為何不給第三勢力一個機會？

在選戰倒數日，柯文哲寫這封信，顯得溫馨而有創意；但若要扭轉頹勢，恐怕效果不大。這則新聞底下，留言多達數百則，熱門的前幾名是：「無論什麼年紀的人都重信用」、「為什麼要認同變色龍」、「認同你就是認同李登輝、陳水扁」、「同梯的比較能分辨誰在唬爛」、「大家都在社會歷練幾十年，不容易再被騙」。這些，也算同齡人給柯文哲的回覆了。

柯文哲憑其能言善道，這次選舉擄獲不少年輕族群的心，他頗以此自得。相形之下，他在其他年齡層，支持就相對薄弱。而千不該萬不該，柯文哲在信上竟將此現象解讀為：「長輩比較容易被假訊息洗腦」；還說，年輕世代更能分辨資訊真偽。柯文哲把投票行為簡化為資訊讀取，卻忽略人們經驗與智慧的積累，根本在藐視文明和資深公民！

答案未揭曉前，大家都可以很爽。柯文哲享用其「青年偶像」的光暈，再多也不過半個月；屆時，他「破壞政黨輪替」的罵名，才是不可承受之重。假使他竟跑去跟藍綠合組聯合政府，那就等著「柯粉變柯黑」吧！

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