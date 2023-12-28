聯合報社論／從台灣之子到台獨金孫：神話變情勒

民進黨擅於製造政治神話。當年集三千寵愛於一身的陳水扁，被稱為「台灣之子」，儼然他是最能代表台灣時代精神的人物。結果，八年執政，阿扁以貪腐黯然收場。台灣之子之後，出現了「台獨金孫」賴清德，民進黨不斷把各種神話往他身上堆疊；他也自信滿滿，覺得「賴神」封號當之無愧。誰料，一場「賴皮寮」風波就把他打出原形，原來他那麼會利用「礦工之子」的身分向社會情緒勒索。

一個是台灣之子，一個是台獨金孫，陳水扁和賴清德的封號來得並不偶然。陳水扁是「三級貧戶之子」，賴清德是「礦工之子」，父親都早逝，兩人因受惠於台灣公平的教育制度加上本身聰慧，順利進入最高學府台大。這類故事，在台灣經濟起飛的年代，其實比比皆是。不同的是，兩人因為加入民進黨，靠著犀利辯才與靈活身段，不斷被添加了身分光環。試想，被稱為一個世代的「之子」與「金孫」，這是多大的榮寵？然而，他們卻不斷利用這種人造光環，向社會大眾進行情緒勒索。

陳水扁貪瀆案爆發後，「台灣之子」一詞已沒有人再提起，直接送入歷史的垃圾堆。而「台獨金孫」之名，最近則由賴清德本人自行公開撇清，說他比較喜歡「政治金童」一詞。幕後原因，則是美國政府暗中施壓，擔心其強烈台獨傾向會挑起兩岸戰端。問題是，賴清德多次公開宣稱自己是「務實的台獨工作者」，這些足跡他消除得了嗎？

更值得深究的是，在「台灣之子」和「台獨金孫」名稱背後，充滿了「造神」的意味。綠營利用這種宏大敘事來「神化」當事人，創造一種宗教式的崇拜想像。二○○○年前後，陳水扁確因此掀起一股風潮，當時扁帽及阿扁公仔等個人崇拜物熱賣，台灣社會的藍綠撕裂也達到高潮。而今賴清德尚未當選，卻儼已有一種「無可質疑」的驕傲心態；上至其施政、下至其老家違建，他都傲慢面對外界的質問，彷彿「礦宅」的存在就是社會對他家的「虧欠」。

當年賴清德在台南市長任內，面對鐵路東移拆遷戶的抗爭，他姿態高傲而強硬。反南鐵東移自救會長陳致曉近日回憶，當年賴清德登門力勸其年邁父母速遷，竟冒出一句「我八字很重，不是正常人」。自詡「八字重」，應是賴清德自覺其命格高貴，前程遠大，絕非你們這些凡俗之輩所能抗拒。如今，他面對老家違建及欠稅一再狡辯堅持，恐怕也是看準自己的總統之路無人能擋，才能如此頑固執拗。賴清德在市長任內曾拒赴議會二百多天，面對違建又死不認錯，這樣的人當選總統，會接受監督嗎？

賴清德和陳水扁的驚人巧合，還包括他如果當選，勢將面對「朝小野大」的局面。在無法完全執政的情況下，他施政若一味強悍，台灣政局將愈發動盪。

走過威權統治的年代，台灣不再需要強人，更不需要偶像崇拜。陳水扁執政時，靠著民進黨的掩護恣意貪腐，並利用金錢來控制黨內人物和派系，方便自家人干政聚斂。其種種醜聞，至今尚未偵辦完畢，他卻保外就醫在外趴趴走。賴清德曾一再宣示，「特赦陳水扁」是其一貫主張；他若當選，貪腐的陳水扁將立刻還其自由之身。這樣的發展，台灣選民真的樂見嗎？

賴清德的行徑，或許不致像陳水扁那麼醜惡，但他的剛愎自用及執拗自戀，絕對是人民不願品嘗的另一種領導風格。光看他利用礦宅來情勒台灣社會，無法約制個人想望，甚至刻意混淆公私分際。金孫尚未上任，已先令人幻滅了！