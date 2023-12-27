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聯合報黑白集／東廠介選，郭董齒寒嗎？

聯合報／ 黑白集
國民黨籍屏東縣議長周典論（左二）24日才陪同國民黨副總統候選人趙少康在屏南恆春和東港造勢，隔天遭約談收押。本報資料照片
國民黨籍屏東縣議長周典論（左二）24日才陪同國民黨副總統候選人趙少康在屏南恆春和東港造勢，隔天遭約談收押。本報資料照片

屏東縣議長周典論被收押，理由是涉嫌行賄協助郭台銘的競選連署。與郭董有關的不法連署案逾廿起，一個半月來陸續起訴；唯獨屏東地檢耐心「養案」，留到選前放大絕。時機不早不晚，恰挑在周家歸隊藍營時。

屏檢十月根據一名社區幹部和十份連署書，悠悠追到周典論之姪潮州鎮長周品全。收押月餘後，更選在日前凌晨搜索周典論住所等地。上周六周家父女夜奔凱道為「侯康配」站台，返家不到卅小時，屏檢和法院風風火火逮人。果然「邏卒四出，天下騷然」，震動地方選情。

周典論與賴營大將潘孟安交好，潘縣府和周議長府會和諧多年。周典論先前力挺郭台銘，藍營整合受阻，讓賴清德「躺著選」大半年，潘孟安接班人也志在必得屏南立委。怎料，郭董最後退選要成全政黨輪替，藍營地方迅速歸隊，屏東則傳出「反潘氏天下」，死忠鐵綠公然叛變。

屏東非綠大團結，司法立馬伸出鐵爪，難怪地方高喊政治迫害。看看隔鄰高雄，民進黨市黨部執委、小英之友會組長等人行賄連署，檢方都未向上追辦藏鏡人。司法辦藍不辦綠，「東廠介選」比中共介選還犀利。

司法養案是查賄或介選，宣稱「人退志不退」的郭台銘，心裡應有數。當割喉刀伸向脖頸，郭董感受到涼意了嗎？「唇亡齒寒」古訓，請三思！

社論

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