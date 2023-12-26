聯合報社論／火神眼淚不會乾，蔡政府何曾在意人命？

消防員團體日前到民進黨總統候選人賴清德競總，抗議蔡政府承諾跳票，卻遭優勢警力強勢阻攔。「警消衝突」的荒謬場景，突兀地在國人面前上演。究其根源，首惡當然是執政無能的蔡政府，和立法怠惰所致。八年來被漠視的人民權益，消防員只是其一；從食安、道安、居安與環境正義，蔡政府始終敷衍了事，從未認真解決。

近十年，多起公安意外造成消防員重大傷亡。二○一四年高雄氣爆，二○一五年桃園新屋保齡球場大火，和二○一八年的敬鵬大火，分別有七名、六名、六名消防員殉職。今年九月的屏東明揚大火，也有四名消防員殉職。若計入其他公安意外，蔡政府任內，殉職消防人員高達十七人，平均一年超過二人；這還沒算上民眾的死傷。

每次發生公安意外，上演的就是「今日公祭，明日忘記」戲碼。蔡總統在敬鵬大火後承諾：「不希望弟兄白白犧牲，答應他們我一定做到承諾」。消防員要的不過是「顧職安、要公安、組工會」，蔡政府卻大打折扣。例如消防員要求修改《工廠輔導法》，勒令廠商管理化學物品，違者停工並納入刑責；經濟部的草案卻只「提高罰則」。消防人員希望「組工會」，政府卻只同意他們「組協會」，一路敷衍。

更可議的是，民進黨團為了選舉強行決議提前休會，連這些「打折承諾」都無法通過。敬鵬大火時，賴清德是閣揆；明揚大火時，他已是副總統。消防員大罵，「賴清德擺爛，怎好意思選總統」，其怒火不是沒由來。

但回顧這八年，蔡政府敷衍的，何止是消防員。且看，二○一八年普悠瑪號出軌，造成十八人死亡，三百多人受傷；二○二一年太魯閣號出軌，四十九人罹難，兩百多人受傷，其間台鐵大小事故不斷。蔡政府所做的，就是讓台鐵改制「公司化」。再如，台灣「行人地獄」惡名昭彰，蔡政府的對策就是重罰和記點，讓行人地獄直接變成「行車地獄」，完全不管交通動線的改善及用路文化的宣導，真是鋸箭法的高手。

再如，柯文哲被爆在新竹購置農地改建為停車場，地下並挖出鋼筋磚塊；賴清德諷刺他，是「一塊地剝四層皮」。然而，這種現象全台四處可見，蔡政府執政八年從未正視或試圖改善，現在賴清德有何立場和顏面譏嘲柯文哲？尤其，蔡政府為了發展綠能，任意把良田和埤塘改成光電場，任意把山林砍伐搭上太陽能板。這種大膽破壞環境的行為，到底實現了什麼「愛台灣」？

又如，為了抑制蛋價，政府不顧蛋農死活，逕自從巴西等國進口大量雞蛋，私底下肥了親綠政商，還讓人民吃下過期毒蛋。這是哪門子重視「食安」？就如為了討好美國，蔡總統隻手拍板進口含萊劑美豬，卻未換得參加國際組織的任何承諾或經貿利益。這種把人民當芻狗的態度，又表現了什麼對人民權益及人命的尊重？

此外，蔡總統曾在司改國是會議承諾，要增訂「妨害司法公正罪」及「吹哨者保護法」。但六年過去，立法院已有超過十個保護揭弊者、吹哨者的草案；但行政院的提案卻付之闕如。行政院辯稱，這是因為「各界尚未達成共識，不能倉促推動」。但六年的時間，哪算「倉促」，根本是「無心」。

綜觀蔡政府的權力運作，其核心就是「濫權」與「政商勾結」；所有的立法速效和立法延宕皆根源於此；所有的人民生命、財產與人權，都得在此臣服。火神的眼淚不會乾，因為所有安全承諾都在推諉打折。這種政黨，能讓它繼續執政？