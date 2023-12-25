聯合報社論／賴清德沒聽過的神話，中共早向蔡英文喊話

國民黨總統候選人侯友宜在政見發表會說，中華民國憲法就是兩岸政治上的護國神山，呼籲民進黨總統候選人賴清德公開終結民進黨台獨黨綱。賴清德回應，「說中華民國是護國神山，這是我以前從來沒聽過的神話，因為這要中華人民共和國接受才有可能，侯市長你認為可能嗎？」

賴清德整場政見會都迴避侯友宜對他台獨本質的批評，反而說不要跟著中國定義台獨，因為在中國的眼裡「我們三人參選總統都是台獨」，「如果你們接受這是台獨，難不成你們是在選特首」。但民眾黨總統候選人柯文哲自稱墨綠，卻接受兩岸一家親；侯友宜力挺九二共識、反對台獨，如果他和賴清德一樣是台獨，那才是神話。對賴清德的說法，柯文哲就直批賴是在選「台灣共和國的總統」，「我是在選中華民國的總統」。

中華民國憲法是護國神山，這是神話嗎？二○一六年蔡英文總統尚未就職前，大陸外交部長王毅在美國表示，希望台灣新的執政者表明願意繼續推動兩岸關係和平發展、「願意接受他們自己憲法所規定的『大陸、台灣同屬一個中國』」；王毅強調，無法想像依照這套憲政的當選者會違反憲法規定的事情，若這麼做不會被國際社會與中國大陸所接受。賴清德從沒聽過的神話，王毅早就用來向蔡英文喊話了，只是蔡政府拒絕這座護國神山的精神，導致台海兵凶戰危。賴清德說那是神話，他到底是無知，還是裝睡？

在美國壓力和選票考量下，賴清德不敢面對「務實台獨工作者」的理念，但可能連賴都沒意識到，在三位候選人裡，他最容易把習近平的話奉為圭臬。在政見會上，他又捏造習近平有關「九二共識就是一國兩制」的說法。其實最早把這句話塞進習近平嘴裡的是蔡英文，她在二○一九年初回應習近平對台談話時，直指北京定義的九二共識就是一國兩制；中共幾度澄清，蔡英文不再說了，換賴清德繼續散播假訊息，並信以為真。問題是，就算習近平真的這麼說，我們為什麼一定要照習近平定義來施政，難道台灣非要用對岸意志來自我定義嗎？

習近平在拜習會上否認二○二七、二○三五年有攻台計畫，賴清德說，這是習近平打臉國民黨，揭穿藍營所說「票投民進黨，青年上戰場」、「二○二四年大選是戰爭與和平的選擇」等謊言。賴清德自以為撿到槍，其實根本沒聽懂習近平的邏輯；習近平否認有武統時間表，重申和平統一，可是也不排除使用武力。賴清德一方面說台灣無法靠對岸善意來保衛台灣，另一方面又對習近平沒有攻台計畫深信不疑。賴清德無法掌握對岸政治語言與本義，誤判對岸主張，還想和習近平晚餐，這才是最大的風險。

總統副總統就職誓詞都強調「余必遵守憲法」，這是賴清德在總統府宣誓過的，也是總統副總統的基本職責，遵守中華民國憲法，並且用中華民國憲法守護台灣。不管蔡政府喜不喜歡，這部憲法就是「一中憲法」；不管民進黨承不承認九二共識，都必須找到兩岸都能接受的「共同政治基礎」，兩岸關係才能回到正軌。賴清德斥為神話，難道是要靠中共的定義決定兩岸的未來？

兩岸必須重啟對話，消弭台海戰爭風險，這是新任總統無可迴避的責任。要重啟對話，當然不是照習近平的定義與標準，嚴守中華民國憲法是我們無可退讓的底線，這才是真正的維持現狀。賴清德不能守護中華民國憲法，還要選中華民國總統？真的想要「台灣共和國」借殼上市嗎？