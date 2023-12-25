經濟日報社論／地緣政治攪動世界經濟

世局擾攘不安，地緣政治衝突加劇，世界經濟的發展規律備受侵擾，政治因素正以超強力量攪動經濟外在環境。即將到來的2024年，在世局加速變異的波濤中展開，所面臨的變數大增，發展益發詭譎難測。

新的一年中，兩場進行中熱戰瀕臨和戰關鍵時刻，另有11個國家與地區選戰如火如荼展開，領導結構進行重組，都是衝擊世局及經濟發展的重大因素。

以哈衝突所牽動的地緣政治變化開始發威，以色列及其背後最強大支持者美國在軍事戰場上頗有斬獲，但在外交戰場上輸得很慘。首先是阿拉伯世界國家對以色列敵意升高了，和解意願降低了，跟美國疏離了，美國在中東地區的威信和影響力趨於低落，中國乃至俄羅斯的身影變大了。

長期以來力挺以色列的美國面對國際輿論壓力，加上以色列不聽從要求其停戰的勸說，不得不稍微縮手。先後被俄烏戰爭和以哈戰爭拖累的美國，究竟還有多少實力可以穩住中東情勢？又如何安撫義憤填膺的穆斯林國家？美中的競合態勢是否因之促進兩方緩和關係？台灣又將受到何種影響？

美國在戰後國際新經濟秩序中必然更加孤立；新的國際政經秩序對美國愈來愈不利，美國維繫既存秩序將愈來愈吃力，所需投入的資源必然更加可觀。尤其在債台高築的財政困境中，實力與能力已經捉襟見肘，勉力維繫全球戰略的遂行與美元的權威地位，更將愈來愈無法如同過去一般，如臂使指主導，且其邊際效用遞減，美國終將更陷入主導力衰退與債務黑洞中。

美軍主宰中東秩序的能力原已下降，現在更衰頹了，美元的油元地位將面臨更強挑戰。美國先前推動沙烏地與以色列建交，目的之一是希望促使沙國不與中國進行人民幣結算，現在美沙關係變壞，以沙建交談判擱淺，沙國短期內礙難依順美國意願，人民幣結算石油交易將再擴大。沙國及阿拉伯國家減持美國國債的趨勢加速，美國國債的流動性危機可能雪上加霜，美債殖利率如果因而居高不下甚至固化，對美元及美國經濟傷害將更重。

石油生產國家與美國交惡後，多希望對美國施加絆馬索，石油減產勢在必行，將使世界通膨危機更難緩解，利率也會居高不下，美國政府負債加重，企業經營成本升高。美國在以哈戰爭雖未出兵，但其世界經濟主導地位將更加動搖，對經濟軟著陸帶來深厚的陰霾。

俄烏戰爭同樣給美國及北約盟國帶來不利影響。烏克蘭反攻無進展，俄羅斯重新取得戰場主導地位，歐洲國家和美國制裁效益不彰，俄羅斯做為能源與資源大國的地位更加確定。北約國家疲憊了，將使停滯的歐洲經濟更加疲弱。美國支援難以為繼，將使拜登選情雪上加霜，川普停止援助烏克蘭並立即結束戰爭的狂言將大為發酵，減損歐洲國家的支援意願及烏國作戰士氣。

川普的選情將因俄烏戰爭逆轉而如虎添翼，為美國的變天添加柴火，連同明年其他十個舉行大選國家都出現易主可能，政權更迭造成的地緣政治衝擊以及隨之而來的經濟影響，世界經濟勢必難以安靖。如果換上共和黨執政，拜登的財政擴張性政策難以維繫，其連結盟國促進共同利益的政策走向也將崩解，國際間的供應鏈組合將面臨更大衝擊。

除了印度的執政班子幾乎確定不變之外，包括台灣在內，都可能換黨執政，其所帶來的後續影響十分可觀。台灣總統大選結果原本很篤定，近期出現變化，國民黨候選人侯友宜急起直追，後勢轉好，民進黨繼續執政已非完全確定。如果換黨執政，西太平洋地緣政治將發生重大變化，美國主導力減弱，中國影響力加大，對台灣經濟產生的衝擊，相對於中共當局近期磨刀霍霍，準備在民進黨繼續執政後展開制裁，其間差異尤其重大。地緣政治攪動經濟莫此為甚。