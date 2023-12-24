聯合報黑白集／綠鱷的眼淚

賴清德深陷賴皮寮風暴，門牌證明合法、媽媽說有繳稅等諸般辯辭都無效，五度落淚、情緒勒索也難止血，公益信託更被批緩兵之計大騙局。民進黨絕地反撲，成功擊中柯文哲的農地停車場；但炒起侯友宜的文大宿舍大群館（凱旋苑）冷飯，卻顯然忘了五年前的教訓。

大群館事件可說是民進黨以正義為幌子，歪曲事實、雙標操作卻犧牲無辜學子的縮影。位於陽明山的文化大學，因地理位置難覓建地致宿舍不足，周遭房地產稀缺。侯妻娘家恰在文大附近有地、選擇蓋樓出租，既無不法，地盡其利竟也成罪？

之後整樓被文大租下作為學生宿舍，成為三贏之局。但選舉到了，綠營卻批說不能租給文大當寄宿宅、四人一室太擠，最後只得收回交物業管理、改成兩人一室一間間出租。市場機制下，不僅學生無法低價入住，還要與民眾爭搶有限房源。最受綠營炒作衝擊的文大及學生，又該找誰泣訴算帳？

但迴力鏢效應也很快回擊綠營。例如綠批侯妻娘家有錢，卻忘了當時民進黨台中市長候選人林佳龍之妻的奇美集團背景；當時民進黨也喊要侯捐做社宅，卻遭酸蔡總統先翁違規墓園捐作納骨塔能造福更多人！那年選舉，民進黨終於吞下大敗苦果。

如今民進黨全黨拱衛賴皮寮，又露出「綠鱷的眼淚」醜態，只怕民意也將再次發酵反撲。