經濟日報社論／金融創新發展的監理挑戰

近年來，金融科技（FinTech）已成為全球金融行業的重要動力。新加坡作為亞洲金融樞紐，在金融科技方面的成就尤為突出；剛成功舉辦了全球最盛大的金融科技嘉年華，並建立了包含1,440家金融科技公司和40個創新實驗室的強大生態系。過去三年間，新加坡的金融科技成功吸引了超過千億美元的全球創投資金，這不僅證明了其在金融科技領域的領導地位，也展示其如何通過創新吸引全球資金。

與此同時，中國的金融科技行業也呈現快速發展的趨勢。2023年，共有18家中國公司入選IDC全球金融科技排行榜前100名。這些公司不僅在國內市場表現出色，也在國際上發揮著重要作用，這也反映了中國在全球金融科技的影響力。另一方面，英國的開放銀行政策目前已納管246家第三方服務提供商（TSP），每月達到10億次API存取，約有650萬用戶受益。這一數據不僅展示了英國在金融科技方面的成就，也顯示其政策在推動行業發展方面的有效性。

然而，相較於這些國家的進展，台灣在金融科技領域的發展相對落後。金管會的開放銀行政策自實施以來，僅推行到第二階段，且民營銀行的參與度不足三成。此外，僅有兩家TSP（集保與遠傳）上線，每月的查詢量大約為55萬次。而自2018年正式施行的金融科技監理沙盒，概念是希望有個風險規模可控的環境，讓遊走於法規模糊地帶的新創業者在官方監理下，盡可能測試創新的金融服務，但是經過五年的發展，迄今僅有九件案例核准出沙盒，四件落地實施。又像是金管會今年3月終於被指定擔任虛擬資產主管機關，過了半年只提出對業者的指導原則，又宣稱要等業界公會成立之後，再觀察半年才能決定是否立專法監管，這完全牛步化產業發展所需要的商品規範、交易規則、資產分離等規範。這些在在都反映金管會在推動金融創新方面的緩慢進度，無法滿足市場快速發展的急迫需要。

在全球金融科技迅速發展的背景下，金管會的謹慎策略顯然限制了本土金融創新的潛力，妨礙了與國際市場的接軌，甚至也可能影響台灣未來參與印太經濟架構（IPEF）。根據政府主計資料，台灣金融與保險業占GDP的比重長期未能再超過7%，而新加坡該比例則維持在13%至15%之間。從人力平均產值的角度來看，我國2022年金融服務業從業人員99.2萬人，如按全國總人口數2,309萬人計算，平均每24人中即有一名為金融從業人員，總數遠多於新加坡金融業20多萬人，顯示我國金融業人均產值遠低於新加坡。這數據的背後也進一步凸顯台灣在金融產業上的創新發展仍遠遠不足。

要改善這一局面，金管會需要在金融監管和創新之間找到更好的平衡。或許可以借鏡新加坡金融管理局（MAS）的做法，考慮設立專門的市場發展部門，以促進金融市場的創新與發展。此外，虛心放下官方高高在上的監理態度，誠心地與業界溝通、合作也至關重要，也應該放開心胸擁抱台灣具備國際競爭力的科技產業，跨業合作探索金融科技的新應用。

同時，必須加大力度鼓勵金融監理公務員充實最前緣的專業知識，並引入更多民間優秀人才加入金管會。此外，更積極的國際合作也是關鍵。例如，新加坡MAS在官網上公開透明地呈現與39個國家建立雙邊合作協議，不單單只是形式上的官方備忘錄，更多的是合作資訊共享、雙方專案合作等。這種務實開放透明的態度亦值得我們虛心學習。

最後，藉由近期行政院與多位立委的高度重視，金管會應該勇於面對自身的不足，政策務實地從幫助台灣金融產業的長期發展出發，進行深刻的反省和系統性的轉型。這不僅是適應全球金融市場變化的必要條件，也是台灣金融業未來在國際舞台上占有一席之地的關鍵。