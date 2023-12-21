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聯合報黑白集／國安沒事顧違建

聯合報／ 黑白集
副總統賴清德萬里老家為副元首住所規格，國安局設有崗哨，警方也有定時巡邏。本報資料照
副總統賴清德萬里老家為副元首住所規格，國安局設有崗哨，警方也有定時巡邏。本報資料照

賴清德萬里老家違建因遲不處理，遭網友譏稱「賴皮寮」，近期竟成民眾打卡景點。大家才發現，這老家不僅是工寮變透天厝，旁邊還闢出偌大的花園綠地造景。更令人驚訝的是，現場還有國安特勤看守，不時驅趕或喝斥民眾。

這就奇怪了！賴清德既然說這是「親戚的房子」，他自己也不曾住過此處，那為何需要派特勤人員駐守？更何況，這房子是地方政府認定的違建，目前亦無人居住，政府派憲警看守、簽到，到底在保護什麼？

國安特勤要保護副總統或其家人，這點大家無話可說。但是，派訓練有素的國安人員去看顧一棟無人居住的違建，還要兼做打掃清潔環境的工作，則讓人無法理解這是哪門子「國安」？

「賴皮寮」已被認定是既存違建，要不要拆，是賴清德自己的選擇。但他至少可以去把欠繳的房屋稅繳清，把申請合法化的手續辧完；那樣，從法制及正當性的角度都會比較好看。問題是，當人們都在談論「法理」的時候，賴清德卻拚命強調「情」，這就顯得難看了。

萬里違建爭議未了，賴清德的台南競總又被爆料是借用建商「樣品屋」。依規定，樣品屋不能「移作他用」，所以又是非法借用。當執政者的權力「方便」到這種地步，國安人員被派去顧違建，樣品屋任意拿來當競選總部，你要民眾作何感想？

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