聯合報黑白集／交流變滲透

北部縣市陸續發生里長組團赴陸，返台後遭地檢署以《反滲透法》偵辦的案件，台北市更一口氣查辦了四十一位里長，人數可觀。相關里長不僅被約談，甚至遭到搜索、聲押。但問題真有這麼嚴重嗎？

被指控涉《反滲透法》的里長，其被控罪行，一是赴陸旅遊「價格不對等」；二是行程中「被宣傳」一中、九二共識等。但里長組團赴陸，部分行程無論是否自費，都非特例。兩岸交流頻繁時，類似團體互訪絡繹不絕。今昔相比，唯一差別就是民進黨執政，兩岸交流近乎停擺，「里長團」因而顯得突兀罷了。

《反滲透法》立法後，所有與對岸往來，無論是否與官方接觸，都更容易被羅織入罪。昔日「交流」，在民進黨反中大旗下，變成了「滲透」。更荒謬的是，一中原則和九二共識竟也成入罪理由。但美國也堅守「一中」，赴美交流，也違法嗎？

大陸對台統戰確從未停歇。但在蔡政府治理下，形塑的「自信喪失症」，卻是空前。刷抖音、小紅書，都成國安危機；里長赴陸參訪，就是被滲透。也因此，加強言論及人身自由控制成了民進黨執政重點。試問，這與對岸何異？

查辦里長，其實是民進黨選舉策略的一環。一來殺雞儆猴，二來將兩岸交流妖魔化，三來藉機打擊藍營。民進黨無建設牌可打，只好把「反中牌」打到爛。