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聯合報黑白集／柯神的耶穌會

聯合報／ 聯合報黑白集
民眾黨總統候選人柯文哲。記者潘俊宏／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。記者潘俊宏／攝影

柯文哲不愧是史上最強「話題阿北」。他忽綠忽白，忽左忽右，隨時變身變色，出神入化。他這兩天受訪透露，如果總統選不好也不會辭職下台，他要把民眾黨弄得像「耶穌會」一樣，有思想，有信仰。他還說，民眾黨比較像企業，不像政治組織。

這番話，說得鏗鏘有力；但聽在眾多「柯粉」耳中，不知作何感想？他們覺得自己是參加了一個「類宗教組織」嗎，還是進入了一家「政治直銷店」；然後，要開始膜拜那位名叫柯Ｐ的阿伯？

不曉得柯文哲為何選擇「耶穌會」這個十五世紀的宗教機構，作為他經營民眾黨的樣板。但他稱，耶穌會是「世界第一家跨國公司」，如此輕薄的形容，恐會讓基督徒火冒三丈。柯Ｐ可知道，耶穌會的宗旨是絕對效忠天主教會及教宗，其信徒當然有思想、有信仰，但他們也發願要守貞、神貧及絕對服從。拿這麼高的道德戒律當民眾黨標竿，會不會太不現實？

別的不說，光是「絕對效忠」及「絕對服從」這兩點，黨員都未必苟同，遑論一般柯粉。柯文哲雖未自稱為「神」，但他先前自詡是「超級巨星」，又誇稱要培養「另一個太陽」；現在又端出耶穌會自我比附，除了太狂妄，不怕招來「神棍」之譏？

政治就是政治，最好面對現實。柯文哲一路走來變了又變，他的追隨者該如何信仰？

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