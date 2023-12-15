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聯合報黑白集／過一天算一天的承諾
以哈衝突爆發後，美國的心都給了以色列；失去鎂光燈的澤倫斯基，近日終於得以再見拜登一面。拜登拍胸膛保證，他不會離開烏克蘭，美國人民也不會。但人們注意到一個細微的變化，拜登承諾：美國將「盡我們所能」支持烏克蘭；這話充滿蹊蹺！
今年二月，俄烏戰爭一周年前夕，拜登現身基輔，當著小澤的面誓言：「只要需要」，美國挺烏克蘭到底。這話如咒語般不斷重複：六月馬德里北約峰會、九月在華府見澤倫基斯、十月跟一眾盟友開電話會議，拜登都說了一次。
這正是各國挺烏的制式口號，從奧斯丁、史托騰伯格到范德賴恩，都說得像順口溜似的。這次，主帥卻轉向了；拜登只改了兩個字，it takes變成we can；但兩字之別，差之千里。前者是無條件力挺，後者是能幫則幫。ＣＮＮ秒懂，說美國的支持已不再是包票。
有人說得更直白，拜登意思是「過一天算一天」。現在共和黨把持眾議院，又鐵了心不想再無底線挺烏，拜登的承諾就像紙糊的房子不牢靠。
烏克蘭都還沒搞定，眾院中國委員會已忙著瞄準台灣，要求拜登政府制定計畫，若中共膽敢犯台，要讓它付出慘重代價。小澤此刻滋味，台灣不是沒嘗過，退出聯合國、斷交都曾撕心裂肺。就不知，主張不可疑美的賴清德，相不相信這種過一天算一天的承諾？
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