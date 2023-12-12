經濟日報社論／日本拚全民大加薪，台灣呢？

2023年已近尾聲，鄰國日本政府為了拚2024年的經濟，除了在11月底通過追加預算，編列重金補助中小企業為員工加薪外，連與企業加薪看似無關的公平交易委員會（簡稱「公取委」），也推出新政策，逼著獲利豐厚的大企業分享利潤給供應鏈，讓中小企業有資金為員工加薪。日本拚全民大加薪的創意政策，值得台灣參考。

明年9月是自民黨總裁選舉，而現任岸田首相的民意支持度，寫下2012年自民黨奪回政權後的最低點，跌到三成以下的「危險水域」，有可能在總裁大選被逼宮下台。岸田支持度下滑的關鍵，除了最近自民黨高層醜聞連環爆，多位內閣成員下台外，自己政策失當更是主因。岸田在去年底宣布為了增加國防預算，今後每年加稅1兆日圓；此後岸田與「國防增稅」畫上等號，日本網友揶揄岸田是「增稅眼鏡（君）」，成為今年日本熱門話題。

日本政壇有加稅政權難長命的傳統，岸田為了洗清「增稅眼鏡」的惡形象，在未跟黨內充分協商的情況下，今年9月突然宣布2024年要減稅，搞得自民黨內人仰馬翻，連鈴木財務大臣也無奈坦承，在缺乏財源的情況下，只好發行國債來籌錢減稅。

岸田的突發減稅計畫，被政界以及財務省冷眼對待，民意支持率持續下滑，但明年6月每人減稅4萬日圓的政策已經宣布，岸田只好改口說，為了使明年員工加薪有更好的經濟效果，政府將用減稅搭配企業加薪，讓民眾產生更多可支配所得。

岸田政權的命運，已經完全依靠在明年是否能夠全民大加薪，如果明年春天勞資雙方談調薪的「春鬥」結果，讓民眾荷包滿滿，搭配6月的減稅，帶動經濟上升，岸田在9月的自民黨總裁選舉還有機會，否則就是步上前英國首相特拉斯減稅失敗下台的命運。

就目前日本社會氣氛，明年春天大加薪是可以預期。一方面今年出口產業因為日圓貶值收益大好，而內需產業也在觀光客加持下表現不錯。另一方面，在今年日圓大貶物價大漲，多數日本人實質購買力下降的情況下，不少企業已經喊出要大幅加薪。

知名大企業如Suntory、第一生命、明治安田生命都已經宣言明年加薪7%以上。日本總工會「連合」呼籲明年的春鬥，目標是加薪5%以上，而三大工商團體之一的經濟同友會，已經公開回應5%以上的加薪合理。在日本勞資雙方合唱大加薪的氛圍下，唯一的痛處是中小企業。

日本中小企業多數作為大企業的供應商，泡沫經濟之後的30多年來，在長期通貨緊縮的經濟環境下，習慣於壓低價格搶訂單，只能賺取微薄利潤，中小企業並沒有財力幫員工加薪。儘管今年日本物價大漲，但是供貨商對於新增成本也無力轉嫁，顯示中小企業的議價弱勢。

中小企業能否幫員工加薪，關鍵在於提高議價能力，賺取高通膨時代的合理利潤。這就是日本政府可著力的地方。公取委在11月底公布新政策，大企業必須定期與配套企業協商，配合中小企業的員工加薪而提高進貨單價，如果大企業長期忽略合作中小企業提高單價的請求，則有可能違反「獨占禁止法」而被查辦。這項新政策，給了中小企業要求大企業定期提高單價的尚方寶劍，有助於解決過去30多年來無力幫員工加薪的困難，這也是岸田政權明年9月是否下台的關鍵。

日前我國主計總處公布2022年薪資中位數及薪資分布統計，最高薪10%與最低薪10%的薪資差距，連續二年擴大，並創近五年新高擴大至4.12倍。日本政府找到全民大加薪的最難處，並且動員冷衙門的公取委來解決，這樣的創意，或許台灣政府可以學習。