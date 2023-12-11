聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／與賴清德論公平

聯合報／ 聯合報黑白集
民進黨總統參選人賴清德8日談到老家違建爭議時哽咽。記者游明煌／攝影
民進黨總統參選人賴清德8日談到老家違建爭議時哽咽。記者游明煌／攝影

賴清德老家被爆違建已三個月，他無意拆除，也仍抗拒納稅。近日他談到老家哽咽落淚，說「我們真的有繳稅」，不曉得新北市府為何查不到。他稱，他不要特別待遇，只要「公平」就好。

跟賴清德討論公平，並不是容易的事。新北市府翻箱倒櫃找出幾十年的紀錄，確認賴家卅五年前繳過「田賦」，但未交過房屋稅和地價稅。直到最近在稅捐處催繳下，賴清德才補繳了過去漏交的地價稅，總計不到一萬元。金額這麼少，因為根據稅捐稽徵法，只能回溯五年。

但賴清德仍在房屋稅上不斷糾結、喊冤，談到母親和老家潸然落淚。事實上，根據航照圖，他老家改建成今天模樣是在二○○三年，當時賴清德已是堂堂立委，新北市長（當時為台北縣）則是蘇貞昌。這房子從工寮變成違建透天厝，從未繳納房地稅，應與中央和北縣都是綠色執政有關。一放水，眨眼就過了廿年。

所以，人們現在要討論的，是賴清德的眼淚和記憶？還是要看著一個奇特的違建活生生被正當化、合法化？別人的違建都該拆，唯獨賴家違建是珍貴文化遺產。市井小民的破屋都須乖乖繳稅，但副總統卅多年未納稅的老家，連追溯五年都不行？

跟賴清德討論公平是很累的事，因為一直在原地打轉。我們繳稅，他不繳；萬一他當上總統，人民要向誰問公平？

社論

延伸閱讀

影／蔡總統：支持賴清德與蕭美琴、民進黨國會過半

美麗島事件44周年 賴清德：最大力量團結整個台灣社會

賴清德放下偶包唱唱跳跳 力挺七連霸林岱樺

賴清德、蕭美琴、林俊憲東區後援會成立 呼籲鄉親衝高得票

相關新聞

聯合報社論／遮不住國安資安漏洞，還釀外交民主危機

疑似我國各情治機關監聽的大量資料在網路上兜售，部分被揭露的名單涵蓋藍綠政治人物與外國駐台外交官，雖說名單真假難辨、內容經...

聯合報黑白集／與賴清德論公平

賴清德老家被爆違建已三個月，他無意拆除，也仍抗拒納稅。近日他談到老家哽咽落淚，說「我們真的有繳稅」，不曉得新北市府為何查...

經濟日報社論／國際大選年 政府要做好應變

明年1月大選無論結果，各界普遍預期選後到就職前，中國大陸可能會透過提高脅迫及利誘，給予新政府下馬威、畫紅線；面對不同選舉...

聯合報黑白集／她罵課綱，人民想到政府

「缺」獲選年度代表字。政府缺德，讓人民什麼都缺。此時，北一女國文老師區桂芝批評新課綱刪顧炎武〈廉恥〉是「無恥課綱」的影片...

聯合報社論／蔡政府對美卑躬屈膝，還算國家機密嗎？

國民黨立委參選人徐巧芯、游淑慧和張斯綱公布一份「行政院及所屬機關涉外工作聯繫通報表」密件，顯示去年五月美國宣布啟動印太經...

經濟日報社論／消除通膨稅不能誇稱減稅紅包

選戰逼近，政府部門都如火如荼地宣傳政績。行政院日前大陣仗召開記者會，把這兩年物價上漲超過5.5％，財政部必須調高免稅額、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。