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聯合報黑白集／與賴清德論公平
賴清德老家被爆違建已三個月，他無意拆除，也仍抗拒納稅。近日他談到老家哽咽落淚，說「我們真的有繳稅」，不曉得新北市府為何查不到。他稱，他不要特別待遇，只要「公平」就好。
跟賴清德討論公平，並不是容易的事。新北市府翻箱倒櫃找出幾十年的紀錄，確認賴家卅五年前繳過「田賦」，但未交過房屋稅和地價稅。直到最近在稅捐處催繳下，賴清德才補繳了過去漏交的地價稅，總計不到一萬元。金額這麼少，因為根據稅捐稽徵法，只能回溯五年。
但賴清德仍在房屋稅上不斷糾結、喊冤，談到母親和老家潸然落淚。事實上，根據航照圖，他老家改建成今天模樣是在二○○三年，當時賴清德已是堂堂立委，新北市長（當時為台北縣）則是蘇貞昌。這房子從工寮變成違建透天厝，從未繳納房地稅，應與中央和北縣都是綠色執政有關。一放水，眨眼就過了廿年。
所以，人們現在要討論的，是賴清德的眼淚和記憶？還是要看著一個奇特的違建活生生被正當化、合法化？別人的違建都該拆，唯獨賴家違建是珍貴文化遺產。市井小民的破屋都須乖乖繳稅，但副總統卅多年未納稅的老家，連追溯五年都不行？
跟賴清德討論公平是很累的事，因為一直在原地打轉。我們繳稅，他不繳；萬一他當上總統，人民要向誰問公平？
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