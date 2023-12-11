經濟日報社論／國際大選年 政府要做好應變

明年1月大選無論結果，各界普遍預期選後到就職前，中國大陸可能會透過提高脅迫及利誘，給予新政府下馬威、畫紅線；面對不同選舉結果，差別可能僅限於出手力道不同而已。面對此一機率很高的情境，產業及政府都應提早準備因應。

除了軍事脅迫外，北京操作經濟議題也難以避免，目前已經浮現的工具，包括中止ECFA、依據貿易調查實施報復，以及其他經濟脅迫。舉例而言，中國商務部先前已宣布在大選投票前一天，會完成對於2,000餘項產品所謂「貿易壁壘障礙」調查，屆時可預期其將認定台灣違反國際規則，但不必然會同步宣布制裁措施，而將取決於隔天的大選結果，再決定制裁方案與規模大小。

本於權責，政府應該不論選舉結果，提早開始對明年選後可能隨之而來的人為經濟挑戰，開始因應與預作準備。然而，隨著北京在10月初宣布延長貿易壁壘調查至明年後，不僅國內企業鬆了一口氣，連政府似乎也見鬆懈。

政府固然表示無意隨著對岸起舞，而且主張兩岸貿易壁壘問題可到WTO平台諮商；但這種倡議對岸未必理會。因此我方的準備，必須以中國大陸採取片面手段報復我國為假想，進行推演及因應對策研擬，畢竟我國目前仍有不少中間原料或半成品出口對岸，而且占比不低。例如應用面很廣的對二甲苯，是飲料瓶、烤食品容器、電子電器等外層包膜所需；再如精鍊銅箔，主要用在銅箔基板之電子銅箔應用等。這些原料出口中國，占我國總出口的六至九成，萬一被對岸制裁禁止進口，衝擊及風險都很高。

當然北京過去較少以限制工業產品或原料進口作為制裁，畢竟這些半成品與零組件都是跨國及陸資企業生產所需，限制對中國大陸已顯低迷的製造業反而有不利影響。然而對二甲苯、精鍊銅箔這些原料大陸國內也有生產，也能找到其他替代來源，倘若我國出口品項並無特殊性，也不能排除北京對其實施制裁，以創造最大政治衝擊。

其次，ECFA早收清單的中止與否，一直是被操作的經濟工具。目前觀察，因為中國大陸經濟狀態尚無起色下，全面終止ECFA可能更帶來反台商、反外資的負面觀感，不利於北京政府營造穩外資的經商環境，因此即便明年大選結果不遂其意，應不至於「全面」終止ECFA，但不能排除針對受惠於ECFA的「部分」品項進行制裁。過去屬於早收清單的石斑魚、聚碳酸酯，就被中國大陸以違反食品安全檢驗、構成傾銷等為由，限制進口或課徵反傾銷稅，不過當時並未挑明是針對ECFA早收清單項目。選後中方若有意提高「傳送訊息」的力度，不再避諱以ECFA清單作為制裁而回復課徵關稅，也是可能選項。

台灣出口產品利用ECFA早收清單銷往對岸，近來每年減免了8億~10億美元不等的關稅，倘若中國對部分ECFA品項取消零關稅優惠回復課稅，首當其衝的就是早收清單大宗項目的石化、工具機與紡織品項。然而衝擊程度高低眾說紛紜，反而人心惶惶，政府是否已備妥協助因應之道？甚至現在就應有具體降低風險方案，如此一來就算不能消除經濟衝擊，也能降低心理衝擊。

在布局上，七大工業國（G7）及歐盟從今年起紛紛開始研議共同因應中國大陸「以商逼政」的經濟脅迫作為，台灣也應強化與美、日、加、歐盟等進行對話交流，商討志同道合國家在日後台灣倘受中國另一波經濟威嚇時，透過協助轉單等方式降低衝擊之機制。

明年1月起，從台灣開始，印度、歐盟、英國、美國等全球主要國家都將舉辦大選，出現對中方有利的「天下大亂、形勢大好」局面，也是我國應提早啟動經濟準備的另一個重要因素。